В труднодоступные пермские деревни отправят дорогостоящий медпункт на колесах

Врачи закупают передвижную медлабораторию для работы в отдаленных деревнях и селах Пермского края

Мобильные лаборатории уже используются повсеместно в регионе (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Прикамье проводится аукцион по приобретению мобильной лаборатории, которая предназначена для работы в труднодоступных территориях. Начальная и максимальная цена контракта — 77 млн 356 тысяч рублей, указано на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

«Объект закупки: мобильная лаборатория (мобильный комплекс) на базе автошасси. Она предназначена для проведения лабораторных исследований, расположенных в отдельных и труднодоступных районах, не охваченных стационарной лабораторной сетью, зонах чрезвычайных ситуаций», — говорится в описании объекта.

Передвижной комплекс представляет собой сцепку из двух транспортных средств, каждое из которых является автономным лабораторным модулем. В состав модуля входит медицинское оборудование и специальные приборы. На момент публикации прием заявок был окончен. Закупка переведена на этап «Работа комиссии».

Ранее URA.RU писало, что в районные больницы Челябинской области отправили передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Мобильные ФАПы имеют два отсека. В первом — проводятся осмотры и берутся анализы, во втором — стоит гинекологическое кресло, где можно принимать роды. В то же самое время на базе одной из больниц Пермского края проводилось тестирование приложения «Пермское здоровье», которое, по задумке создателей, должно объединить медучреждение, лечащего врача и пациента. Программа позволяет заполнить историю больного, что помогает врачам быстрее определить его состояние и выработать рекомендации, которые будут учитывать все составляющие истории болезни.