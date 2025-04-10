Смольный выделит петербуржцам субсидии на банные услуги

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о введении новой программы субсидирования банных услуг. Согласно подписанному постановлению, в 2025 году будут выделены средства на финансовую поддержку организаций, предоставляющих банные услуги. Об этом сообщается на сайте Смольного.
«Субсидии предоставляются организациям банного хозяйства, оказывающим банные услуги по предельной стоимости», — написано на сайте Смольного. Это решение направлено на помощь малоимущим гражданам, пенсионерам, инвалидам, членам многодетных семей и жителям неблагоустроенных домов, а также участникам СВО.
Для получения банных услуг на льготных условиях гражданам необходимо будет использовать «Единую карту петербуржца». Дети в возрасте от семи до 14 лет могут воспользоваться услугами по предъявлению документов, подтверждающих их личность. Участники СВО получат возможность пользоваться банными услугами бесплатно на основании документов, удостоверяющих их личность и факт участия в СВО.
Предельная стоимость банных услуг будет фиксированной: 100 рублей за полтора часа помывки в отделении первого разряда и 85 рублей — в отделении второго разряда. Посетители могут посещать бани по льготной стоимости не более двух раз в неделю. На эти цели в бюджете города предусмотрено 330,3 миллиона рублей.
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