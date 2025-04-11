Свердловские боксерши завоевали три медали на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет, прошедшем в Суздале (Владимирская область). Девушки принесли региону одну серебряную и две бронзовые медали, сообщили в соцсетях Свердловской федерации бокса.
«Прекрасная половина нашей боксерской семьи принесла в копилку Свердловской областной Федерации бокса 1 серебряную и 2 бронзовых медали», — отметили в федерации.
Второе место заняла Злата Коновалова из Каменска-Уральского. Две бронзовые медали принесли Мелания Мазина из Нижнего Тагила и Мария Лебедева из Первоуральска.
По итогам первенства Злата Коновалова вошла в состав сборной России по боксу. Об этом уточнили в сообществе «Говорит Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»
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