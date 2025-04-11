11 апреля 2025

Свердловские боксерши привезли три медали с первенства России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская боксерша по итогам первенства попала в сборную России
Свердловская боксерша по итогам первенства попала в сборную России Фото:

Свердловские боксерши завоевали три медали на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет, прошедшем в Суздале (Владимирская область). Девушки принесли региону одну серебряную и две бронзовые медали, сообщили в соцсетях Свердловской федерации бокса.

«Прекрасная половина нашей боксерской семьи принесла в копилку Свердловской областной Федерации бокса 1 серебряную и 2 бронзовых медали», — отметили в федерации.

Второе место заняла Злата Коновалова из Каменска-Уральского. Две бронзовые медали принесли Мелания Мазина из Нижнего Тагила и Мария Лебедева из Первоуральска.

По итогам первенства Злата Коновалова вошла в состав сборной России по боксу. Об этом уточнили в сообществе «Говорит Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»

Злата Коновалова на пьедестале
Злата Коновалова на пьедестале
Фото:

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Свердловские боксерши завоевали три медали на первенстве России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет, прошедшем в Суздале (Владимирская область). Девушки принесли региону одну серебряную и две бронзовые медали, сообщили в соцсетях Свердловской федерации бокса. «Прекрасная половина нашей боксерской семьи принесла в копилку Свердловской областной Федерации бокса 1 серебряную и 2 бронзовых медали», — отметили в федерации. Второе место заняла Злата Коновалова из Каменска-Уральского. Две бронзовые медали принесли Мелания Мазина из Нижнего Тагила и Мария Лебедева из Первоуральска. По итогам первенства Злата Коновалова вошла в состав сборной России по боксу. Об этом уточнили в сообществе «Говорит Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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