Снимавшийся в Пермском крае фильм «Батя 2: Дед» заработал миллиард рублей

Фильм «Батя 2. Дед» (12+), съемки которого проходили в Пермском крае, на 11 день кинопроката заработал более миллиарда рублей. Ленту Ильи Учителя посмотрели более двух миллионов зрителей, сообщают производители картины.
«„Батя 2. Дед“ собрал миллиард. Фильм покорил кассовый рубеж, картину посмотрели уже более 2 000 000 зрителей!», — говорится в telegram-канале компании «Централ Партнершип».
Бюллетень кинопрокатчика уточняет, что планка в миллиард была преодолена в 16:00 (мск) 13 апреля. Эти данные учитывают и предпродажи билетов на ближайшие дни. «Батя 2. Дед» стала 35-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и шестой — за 2025 год.
Съемки фильма проходили в пермском селе Кын. Как рассказывало URA.RU, за две недели создатели ленты столкнулись с проливными дождями, палящим солнцем и нашествием комаров и оводов. Премьера в Перми прошла 29 апреля, а в российский прокат кино вышло 3 апреля.
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