Челябинский депутат Барбашин устроил космическое приключение для детей бойцов СВО. Фото

Депутат Барбашин: наша задача — помочь семьям участников СВО отвлечься от тревог
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Барбашин организовал для детей экскурсию по культурным местам Челябинска
Депутат Барбашин организовал для детей экскурсию по культурным местам Челябинска Фото:

Фонд «Объединение.РФ», главой которого является депутат гордумы, ветеран СВО Артем Барбашин, подарил детям участников СВО из Кыштыма (Челябинская область) праздничное путешествие, посвященное Дню космонавтики. Как отметил URA.RU Барбашин, поездка с посещением мультимедийного музея и зоопарка стала для ребят возможностью отвлечься от тревог и получить новые знания.

«Дети военнослужащих, которые выполняют свой долг по защите нашей Родины, переживают тревожные времена. Наша задача — помочь им отвлечься от тревог, подарить яркие и положительные эмоции. Эта экскурсия — не просто развлечение, это возможность получить новые впечатления, пообщаться со сверстниками, почувствовать нашу заботу, а также узнать много нового и полезного», — передает пресс-служба фонда слова Барбашина.

Экскурсия началась с посещения парка «Россия — Моя история» и выставки «Путь к звездам». Интерактивные экспонаты позволили детям окунуться в мир космоса, узнать об истории космонавтики и даже совершить виртуальный полет во внеземное пространство. Полученные знания дети и родители закрепили в захватывающей викторине. После покорения космических высот и столкновения с планетами юные исследователи отправились знакомиться с многообразием животного мира в Челябинском зоопарке.

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Фонд «Объединение.РФ», главой которого является депутат гордумы, ветеран СВО Артем Барбашин, подарил детям участников СВО из Кыштыма (Челябинская область) праздничное путешествие, посвященное Дню космонавтики. Как отметил URA.RU Барбашин, поездка с посещением мультимедийного музея и зоопарка стала для ребят возможностью отвлечься от тревог и получить новые знания. «Дети военнослужащих, которые выполняют свой долг по защите нашей Родины, переживают тревожные времена. Наша задача — помочь им отвлечься от тревог, подарить яркие и положительные эмоции. Эта экскурсия — не просто развлечение, это возможность получить новые впечатления, пообщаться со сверстниками, почувствовать нашу заботу, а также узнать много нового и полезного», — передает пресс-служба фонда слова Барбашина. Экскурсия началась с посещения парка «Россия — Моя история» и выставки «Путь к звездам». Интерактивные экспонаты позволили детям окунуться в мир космоса, узнать об истории космонавтики и даже совершить виртуальный полет во внеземное пространство. Полученные знания дети и родители закрепили в захватывающей викторине. После покорения космических высот и столкновения с планетами юные исследователи отправились знакомиться с многообразием животного мира в Челябинском зоопарке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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