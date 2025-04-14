Фонд «Объединение.РФ», главой которого является депутат гордумы, ветеран СВО Артем Барбашин, подарил детям участников СВО из Кыштыма (Челябинская область) праздничное путешествие, посвященное Дню космонавтики. Как отметил URA.RU Барбашин, поездка с посещением мультимедийного музея и зоопарка стала для ребят возможностью отвлечься от тревог и получить новые знания.
«Дети военнослужащих, которые выполняют свой долг по защите нашей Родины, переживают тревожные времена. Наша задача — помочь им отвлечься от тревог, подарить яркие и положительные эмоции. Эта экскурсия — не просто развлечение, это возможность получить новые впечатления, пообщаться со сверстниками, почувствовать нашу заботу, а также узнать много нового и полезного», — передает пресс-служба фонда слова Барбашина.
Экскурсия началась с посещения парка «Россия — Моя история» и выставки «Путь к звездам». Интерактивные экспонаты позволили детям окунуться в мир космоса, узнать об истории космонавтики и даже совершить виртуальный полет во внеземное пространство. Полученные знания дети и родители закрепили в захватывающей викторине. После покорения космических высот и столкновения с планетами юные исследователи отправились знакомиться с многообразием животного мира в Челябинском зоопарке.
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