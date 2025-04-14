В Челябинской области Сосновский район 14 апреля засыпало снегом. Метель наблюдается на выезде из Челябинска, сообщили URA.RU очевидцы.
«Буквально за полчаса снегом засыпало участок и крыши построек», — рассказала URA.RU жительница деревни Ключевка Сосновского района. На выезде из Челябинска и вовсе наблюдается метель. В самом городе пока идет небольшой снег.
В Челябинской области в предстоящие сутки ожидается похолодание до минус восьми градусов, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. Днем 15 апреля потеплеет до +7, +12 градусов.
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