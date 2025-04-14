Пригород Челябинска в середине весны засыпало снегом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег вернулся в Челябинск
Снег вернулся в Челябинск Фото:

В Челябинской области Сосновский район 14 апреля засыпало снегом. Метель наблюдается на выезде из Челябинска, сообщили URA.RU очевидцы.

«Буквально за полчаса снегом засыпало участок и крыши построек», — рассказала URA.RU жительница деревни Ключевка Сосновского района. На выезде из Челябинска и вовсе наблюдается метель. В самом городе пока идет небольшой снег.

В Челябинской области в предстоящие сутки ожидается похолодание до минус восьми градусов, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. Днем 15 апреля потеплеет до +7, +12 градусов.

В середине весны пригород Челябинска засыпало снегом
В середине весны пригород Челябинска засыпало снегом
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области Сосновский район 14 апреля засыпало снегом. Метель наблюдается на выезде из Челябинска, сообщили URA.RU очевидцы. «Буквально за полчаса снегом засыпало участок и крыши построек», — рассказала URA.RU жительница деревни Ключевка Сосновского района. На выезде из Челябинска и вовсе наблюдается метель. В самом городе пока идет небольшой снег. В Челябинской области в предстоящие сутки ожидается похолодание до минус восьми градусов, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. Днем 15 апреля потеплеет до +7, +12 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...