Якушев анонсировал рекордные показатели имиджевой акции ЕР

Акция «Диктант Победы», которую ежегодно проводит «Единая Россия» к 9 мая, станет самой масштабной за всю историю. Она пройдет во всем мире уже 25 апреля. Планы анонсировал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«Диктант стал самым масштабным историческим тестированием в мире, пройти который стремятся миллионы людей не только в России, но и за её пределами. Всё больше людей таким способом выражают почтение солдатам Победы, спасшим мир от нацистской заразы. За время проведения „Диктанта Победы“ число его участников увеличилось в 13 раз, а количество площадок — в 20 раз», — обратил внимание Якушев.
Писать «Диктант Победы» будут на 35 тысячах площадок по всей России и в 89 странах мира. Главной станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В регионах организаторы проведут эти мероприятия в знаковых местах. К примеру, в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде, около стелы «Каспийск — город трудовой доблести» в Дагестане, в музее военной техники в Верхней Пышме, в Арктическом комплексном аварийно-спасательном центре в Певеке.
«Мы проведём телемосты с нашими международными площадками. Проведение диктанта за рубежом особенно важно для сохранения исторической памяти и увековечивания памяти о героях Великой Отечественной войны — наших с вами отцах, дедах и прадедах», — подчеркнул Владимир Якушев.
Акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что единороссы запланировали рекордное количество идеологических мероприятий к 9 мая на заседании организационного комитета «Наша победа».
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