Задержанные в московской бане мигранты отказались жаловаться на полицейских

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Задержанные в бане мигранты оказались родом из Кыргызстана
Задержанные в бане мигранты оказались родом из Кыргызстана Фото:

Задержанные в ходе рейда полиции граждане Кыргызстана, проводившие досуг в московской бане «Бодрость», куда запрещалось приходить русским, отказались писать жалобы на сотрудников полиции. Об этом стало известно от Министерства труда, соцобеспечения и миграции иностранного государства.

«Кыргызстанцам было предложено написать заявление, но они отказались», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда Кыргызстана. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что владелец бани «Бодрость», в которой прошел рейд, отказывался впускать в заведение представителей других национальностей, кроме киргизов. После жалоб туда нагрянули силовики, которые задержали парящихся мигрантов. Почему в России происходят скандалы с мигрантами — разобралось URA.RU.

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Задержанные в ходе рейда полиции граждане Кыргызстана, проводившие досуг в московской бане «Бодрость», куда запрещалось приходить русским, отказались писать жалобы на сотрудников полиции. Об этом стало известно от Министерства труда, соцобеспечения и миграции иностранного государства. «Кыргызстанцам было предложено написать заявление, но они отказались», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда Кыргызстана. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. Ранее сообщалось, что владелец бани «Бодрость», в которой прошел рейд, отказывался впускать в заведение представителей других национальностей, кроме киргизов. После жалоб туда нагрянули силовики, которые задержали парящихся мигрантов. Почему в России происходят скандалы с мигрантами — разобралось URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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