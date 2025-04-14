Задержанные в московской бане мигранты отказались жаловаться на полицейских

Задержанные в ходе рейда полиции граждане Кыргызстана, проводившие досуг в московской бане «Бодрость», куда запрещалось приходить русским, отказались писать жалобы на сотрудников полиции. Об этом стало известно от Министерства труда, соцобеспечения и миграции иностранного государства.
«Кыргызстанцам было предложено написать заявление, но они отказались», — говорится в сообщении пресс-службы Минтруда Кыргызстана. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что владелец бани «Бодрость», в которой прошел рейд, отказывался впускать в заведение представителей других национальностей, кроме киргизов. После жалоб туда нагрянули силовики, которые задержали парящихся мигрантов. Почему в России происходят скандалы с мигрантами — разобралось URA.RU.
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