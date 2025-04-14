14 апреля 2025

Пермский нефтеперерабатывающий завод получил рекордную выручку и прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский завод увеличил выручку на 1,5 млрд рублей
Пермский завод увеличил выручку на 1,5 млрд рублей Фото:

ООО «Камский завод масел» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 3,6 млрд рублей. Годом ранее выручка предприятия составила 2,1 млрд рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Камский завод масел“ за 2024 год. Выручка — 3,66 млрд рублей, чистая прибыль — 249,6 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила почти 86 млн рублей.

Камский завод масел основан в Перми в 1991 году. Разрабатывает, производит и поставляет нефтепродукты на российский и зарубежный рынок. Реализует продукцию в объеме от одного литра до железнодорожного контейнера.

Ранее URA.RU сообщало, что Агропредприятие «Заря Путино» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 1,1 млрд рублей. Это на 330 млн больше, чем годом ранее. 

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ООО «Камский завод масел» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 3,6 млрд рублей. Годом ранее выручка предприятия составила 2,1 млрд рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Камский завод масел“ за 2024 год. Выручка — 3,66 млрд рублей, чистая прибыль — 249,6 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила почти 86 млн рублей. Камский завод масел основан в Перми в 1991 году. Разрабатывает, производит и поставляет нефтепродукты на российский и зарубежный рынок. Реализует продукцию в объеме от одного литра до железнодорожного контейнера. Ранее URA.RU сообщало, что Агропредприятие «Заря Путино» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 1,1 млрд рублей. Это на 330 млн больше, чем годом ранее. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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