Пермский нефтеперерабатывающий завод получил рекордную выручку и прибыль

ООО «Камский завод масел» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 3,6 млрд рублей. Годом ранее выручка предприятия составила 2,1 млрд рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Камский завод масел“ за 2024 год. Выручка — 3,66 млрд рублей, чистая прибыль — 249,6 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила почти 86 млн рублей.
Камский завод масел основан в Перми в 1991 году. Разрабатывает, производит и поставляет нефтепродукты на российский и зарубежный рынок. Реализует продукцию в объеме от одного литра до железнодорожного контейнера.
Ранее URA.RU сообщало, что Агропредприятие «Заря Путино» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 1,1 млрд рублей. Это на 330 млн больше, чем годом ранее.
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