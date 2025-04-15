Прокуратура проводит проверку после жалоб жителей о загрязнении реки Ива в Перми

Природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении реки Ива. Она протекает в микрорайоне Садовый в Мотовилихинском районе Перми.
«Поводом для проверки стали жалобы местных жителей в социальных сетях. Очевидцы писали, что в районе Ивы зафиксирован слив сточных вод. Также, по словам жителей, исчезли ранее обитавшие на речке утки. Ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры», — об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края в telegram-канале.
Специалисты выехали на место. Там они отобрали пробы воды для дальнейшего анализа. Также скоординированы действия иных органов и служб. Если нарушения будут выявлены, за этим последуют меры реагирования.
Это не первый инцидент, связанный с этим водным объектов. В ноябре 2024 года URA.RU сообщало о том, что обломки досок вывели из строя канализационную насосную станцию «Садовый». В связи с этим нечистоты попали в реку Ива.
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