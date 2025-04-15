Прокуратура проводит проверку после жалоб жителей о загрязнении реки Ива в Перми

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Из-за сточных вод в реке исчезли ранее обитавшие там утки
Из-за сточных вод в реке исчезли ранее обитавшие там утки Фото:

Природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении реки Ива. Она протекает в микрорайоне Садовый в Мотовилихинском районе Перми. 

«Поводом для проверки стали жалобы местных жителей в социальных сетях. Очевидцы писали, что в районе Ивы зафиксирован слив сточных вод. Также, по словам жителей, исчезли ранее обитавшие на речке утки. Ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры», — об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края в telegram-канале. 

Специалисты выехали на место. Там они отобрали пробы воды для дальнейшего анализа. Также скоординированы действия иных органов и служб. Если нарушения будут выявлены, за этим последуют меры реагирования. 

Это не первый инцидент, связанный с этим водным объектов. В ноябре 2024 года URA.RU сообщало о том, что обломки досок вывели из строя канализационную насосную станцию «Садовый». В связи с этим нечистоты попали в реку Ива.

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Природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении реки Ива. Она протекает в микрорайоне Садовый в Мотовилихинском районе Перми.  «Поводом для проверки стали жалобы местных жителей в социальных сетях. Очевидцы писали, что в районе Ивы зафиксирован слив сточных вод. Также, по словам жителей, исчезли ранее обитавшие на речке утки. Ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры», — об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края в telegram-канале.  Специалисты выехали на место. Там они отобрали пробы воды для дальнейшего анализа. Также скоординированы действия иных органов и служб. Если нарушения будут выявлены, за этим последуют меры реагирования.  Это не первый инцидент, связанный с этим водным объектов. В ноябре 2024 года URA.RU сообщало о том, что обломки досок вывели из строя канализационную насосную станцию «Садовый». В связи с этим нечистоты попали в реку Ива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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