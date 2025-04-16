Снег в Турции заставил свердловских туристов надеть пуховики и шапки

16 апреля 2025 в 14:25 Размер текста - 17 +

Внезапные заморозки заставили туристов в Турции утеплиться (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU Обрушившиеся на Турцию заморозки заставили свердловских туристов вспомнить про теплую одежду. Однако похолодание не испортило людям отдых, рассказал URA.RU президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «На прошлой неделе туристы в Анталье ходили в теплой одежде, пуховиках и головных уборах, это действительно так. Но сейчас мы уже наблюдаем, как там стремительно теплеет: на следующей неделе ожидается +23 днем и +15-16 ночью. Направление для отдыха в Турцию остается по-прежнему востребованным: на майские праздники, например, осталось очень мало билетов, почти все разобраны», — объяснил Мальцев. Он подчеркнул, что Анталья не является экскурсионным туром, поэтому отдыхать там комфортно даже в непогоду. Так, туристы могут купаться в бассейнах с подогревом или укрыться в номерах отелей. На днях Турцию накрыли аномальные морозы, каких там не видали 30 лет. В отдельных регионах температура опустилась до -15 градусов. Самый значительный ущерб холода нанесли сельскому хозяйству. Подробнее о ситуации в заснеженной Турции, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обрушившиеся на Турцию заморозки заставили свердловских туристов вспомнить про теплую одежду. Однако похолодание не испортило людям отдых, рассказал URA.RU президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «На прошлой неделе туристы в Анталье ходили в теплой одежде, пуховиках и головных уборах, это действительно так. Но сейчас мы уже наблюдаем, как там стремительно теплеет: на следующей неделе ожидается +23 днем и +15-16 ночью. Направление для отдыха в Турцию остается по-прежнему востребованным: на майские праздники, например, осталось очень мало билетов, почти все разобраны», — объяснил Мальцев. Он подчеркнул, что Анталья не является экскурсионным туром, поэтому отдыхать там комфортно даже в непогоду. Так, туристы могут купаться в бассейнах с подогревом или укрыться в номерах отелей. На днях Турцию накрыли аномальные морозы, каких там не видали 30 лет. В отдельных регионах температура опустилась до -15 градусов. Самый значительный ущерб холода нанесли сельскому хозяйству. Подробнее о ситуации в заснеженной Турции, — в материале URA.RU.