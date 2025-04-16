Снег в Турции заставил свердловских туристов надеть пуховики и шапки

Обрушившиеся на Турцию заморозки заставили свердловских туристов вспомнить про теплую одежду. Однако похолодание не испортило людям отдых, рассказал URA.RU президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«На прошлой неделе туристы в Анталье ходили в теплой одежде, пуховиках и головных уборах, это действительно так. Но сейчас мы уже наблюдаем, как там стремительно теплеет: на следующей неделе ожидается +23 днем и +15-16 ночью. Направление для отдыха в Турцию остается по-прежнему востребованным: на майские праздники, например, осталось очень мало билетов, почти все разобраны», — объяснил Мальцев.
Он подчеркнул, что Анталья не является экскурсионным туром, поэтому отдыхать там комфортно даже в непогоду. Так, туристы могут купаться в бассейнах с подогревом или укрыться в номерах отелей.
На днях Турцию накрыли аномальные морозы, каких там не видали 30 лет. В отдельных регионах температура опустилась до -15 градусов. Самый значительный ущерб холода нанесли сельскому хозяйству. Подробнее о ситуации в заснеженной Турции, — в материале URA.RU.
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