В ГУФСИН опровергли жалобы маньяка на условия содержания в колонии Пермского края

В ГУФСИН опровергли жалобы маньяка на условия содержания в пермской колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденному было предложено платное протезирование зубов, от которого он отказался
Осужденному было предложено платное протезирование зубов, от которого он отказался Фото:

В ГУФСИН по Пермскому краю опровергли жалобы маньяка Тельмана Сайфаева на условия содержания в колонии «Белый лебедь» Соликамска (Пермский край). Там рассказали, что стоматологическая помощь осужденному, отбывающему наказание в ИК-2, организована в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

«Решение об удалении зубов за время отбывания наказания было необходимо в связи с медпоказаниями. Осужденный добровольно давал согласие на их удаление. Также сообщаем, что осужденному было предложено платное протезирование зубов, от которого он отказался», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН. 

Кроме того, там утверждают, что жалобы осужденного на несоблюдение санитарных требований во время пандемии коронавируса и запрет на ношение масок в 2021 году не соответствуют действительности. В учреждениях был реализован комплекс санитарно-противоэпидемических мер, все учреждения УИС Пермского края в полном объеме были обеспечены необходимыми лекарствами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Ранее URA.RU сообщало о том, что московский маньяк Тельман Сайфаев, убивший 11 человек, обратился в суд с заявлением о том, что ему отказали в протезировании зубов и не дали возможность их лечения. За последние годы, по его словам, ему удалили 11 зубов. И их не лечили, а лишь вырывали при острой боли. Это продолжалось 20 лет — с 1999 по 2019-й годы. Еще в одном иске он обвинил администрацию колонии в несоблюдении санитарных требований во время пандемии ковида. Якобы он сильно заболел коронавирусом из-за того, что ему не давали носить маски, равно как и другим заключенным. При этом, на работу они продолжали выходить, рискуя, как утверждает Сайфаев, своим здоровьем.

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В ГУФСИН по Пермскому краю опровергли жалобы маньяка Тельмана Сайфаева на условия содержания в колонии «Белый лебедь» Соликамска (Пермский край). Там рассказали, что стоматологическая помощь осужденному, отбывающему наказание в ИК-2, организована в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. «Решение об удалении зубов за время отбывания наказания было необходимо в связи с медпоказаниями. Осужденный добровольно давал согласие на их удаление. Также сообщаем, что осужденному было предложено платное протезирование зубов, от которого он отказался», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН.  Кроме того, там утверждают, что жалобы осужденного на несоблюдение санитарных требований во время пандемии коронавируса и запрет на ношение масок в 2021 году не соответствуют действительности. В учреждениях был реализован комплекс санитарно-противоэпидемических мер, все учреждения УИС Пермского края в полном объеме были обеспечены необходимыми лекарствами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Ранее URA.RU сообщало о том, что московский маньяк Тельман Сайфаев, убивший 11 человек, обратился в суд с заявлением о том, что ему отказали в протезировании зубов и не дали возможность их лечения. За последние годы, по его словам, ему удалили 11 зубов. И их не лечили, а лишь вырывали при острой боли. Это продолжалось 20 лет — с 1999 по 2019-й годы. Еще в одном иске он обвинил администрацию колонии в несоблюдении санитарных требований во время пандемии ковида. Якобы он сильно заболел коронавирусом из-за того, что ему не давали носить маски, равно как и другим заключенным. При этом, на работу они продолжали выходить, рискуя, как утверждает Сайфаев, своим здоровьем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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