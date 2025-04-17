Скупают куличи коробками: как екатеринбуржцы готовятся к Пасхе. Фото, видео

В Ново-Тихвинском монастыре Екатеринбурга продают пасхальные корзины за 10 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ново-Тихвинском монастыре куличи продают за 650 рублей
В Ново-Тихвинском монастыре куличи продают за 650 рублей Фото:

Екатеринбуржцы покупают куличи в магазинах при храмах, кто-то берет сразу коробками, а некоторые предпочитают приобретать уже готовые яйца. Корреспондент URA.RU побывал в Ново-Тихвинском монастыре и Храме на Крови, изучил цены, ассортимент и выяснил, что выбирают жители к Пасхе.

Во дворе Ново-Тихвинского монастыря развернулась настоящая ярмарка, посетители выстраиваются в очереди, чтобы успеть купить понравившийся пасхальный хлеб. На столах выложены куличи с тремя разными начинками: изюмом, шоколадной крошкой и цукатами за 650 рублей. Есть и творожная пасха — такой же стоимости. Уже крашенные разноцветные яйца можно купить по 35 рублей за штуку. Некоторые посетители берут несколько куличей, их упаковывают в большие коробки.

В магазине при монастыре предлагают пасхальные подарки: от больших корзин с наполнением из куличей, яиц, фруктовых настоек, чая, конфет, декоративных предметов до именных сладостей с благословением монастыря.

«Мы своими руками вышивали, делали декор весь, каждый цветочек на корзины сами клеили, куличи пекли», — рассказала одна из сестер в монастыре. Кроме того, корзины для наборов, по ее словам, тоже плетут вручную.

Наборы стоят от 1500 до 10200 рублей. Пряники с пасхальным декором продают от 180 до 290 рублей. Именное печенье обойдется в 380 рублей, а шоколад — в 300 рублей. В качестве дополнения к подарку можно подобрать открытку за 40 рублей.

Храм на Крови внутри украшен статуэтками пасхальных кроликов, венками, фигурками куриц и цветами. Ассортимент куличей и творожной пасхи там оказался не очень обширным. Есть куличи с разным декором: за 250, 490, 550 и 750 рублей. Творожная пасха продается за 500 рублей.

Настоящих куриных яиц в продаже не оказалось, но можно выбрать декоративные, например, за 300 рублей. Пряники, расписанные глазурью, продают за 320 рублей.

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Екатеринбуржцы покупают куличи в магазинах при храмах, кто-то берет сразу коробками, а некоторые предпочитают приобретать уже готовые яйца. Корреспондент URA.RU побывал в Ново-Тихвинском монастыре и Храме на Крови, изучил цены, ассортимент и выяснил, что выбирают жители к Пасхе. Во дворе Ново-Тихвинского монастыря развернулась настоящая ярмарка, посетители выстраиваются в очереди, чтобы успеть купить понравившийся пасхальный хлеб. На столах выложены куличи с тремя разными начинками: изюмом, шоколадной крошкой и цукатами за 650 рублей. Есть и творожная пасха — такой же стоимости. Уже крашенные разноцветные яйца можно купить по 35 рублей за штуку. Некоторые посетители берут несколько куличей, их упаковывают в большие коробки. В магазине при монастыре предлагают пасхальные подарки: от больших корзин с наполнением из куличей, яиц, фруктовых настоек, чая, конфет, декоративных предметов до именных сладостей с благословением монастыря. «Мы своими руками вышивали, делали декор весь, каждый цветочек на корзины сами клеили, куличи пекли», — рассказала одна из сестер в монастыре. Кроме того, корзины для наборов, по ее словам, тоже плетут вручную. Наборы стоят от 1500 до 10200 рублей. Пряники с пасхальным декором продают от 180 до 290 рублей. Именное печенье обойдется в 380 рублей, а шоколад — в 300 рублей. В качестве дополнения к подарку можно подобрать открытку за 40 рублей. Храм на Крови внутри украшен статуэтками пасхальных кроликов, венками, фигурками куриц и цветами. Ассортимент куличей и творожной пасхи там оказался не очень обширным. Есть куличи с разным декором: за 250, 490, 550 и 750 рублей. Творожная пасха продается за 500 рублей. Настоящих куриных яиц в продаже не оказалось, но можно выбрать декоративные, например, за 300 рублей. Пряники, расписанные глазурью, продают за 320 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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