Екатеринбуржцы покупают куличи в магазинах при храмах, кто-то берет сразу коробками, а некоторые предпочитают приобретать уже готовые яйца. Корреспондент URA.RU побывал в Ново-Тихвинском монастыре и Храме на Крови, изучил цены, ассортимент и выяснил, что выбирают жители к Пасхе.
Во дворе Ново-Тихвинского монастыря развернулась настоящая ярмарка, посетители выстраиваются в очереди, чтобы успеть купить понравившийся пасхальный хлеб. На столах выложены куличи с тремя разными начинками: изюмом, шоколадной крошкой и цукатами за 650 рублей. Есть и творожная пасха — такой же стоимости. Уже крашенные разноцветные яйца можно купить по 35 рублей за штуку. Некоторые посетители берут несколько куличей, их упаковывают в большие коробки.
В магазине при монастыре предлагают пасхальные подарки: от больших корзин с наполнением из куличей, яиц, фруктовых настоек, чая, конфет, декоративных предметов до именных сладостей с благословением монастыря.
«Мы своими руками вышивали, делали декор весь, каждый цветочек на корзины сами клеили, куличи пекли», — рассказала одна из сестер в монастыре. Кроме того, корзины для наборов, по ее словам, тоже плетут вручную.
Наборы стоят от 1500 до 10200 рублей. Пряники с пасхальным декором продают от 180 до 290 рублей. Именное печенье обойдется в 380 рублей, а шоколад — в 300 рублей. В качестве дополнения к подарку можно подобрать открытку за 40 рублей.
Храм на Крови внутри украшен статуэтками пасхальных кроликов, венками, фигурками куриц и цветами. Ассортимент куличей и творожной пасхи там оказался не очень обширным. Есть куличи с разным декором: за 250, 490, 550 и 750 рублей. Творожная пасха продается за 500 рублей.
Настоящих куриных яиц в продаже не оказалось, но можно выбрать декоративные, например, за 300 рублей. Пряники, расписанные глазурью, продают за 320 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!