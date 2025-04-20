На Землю обрушилась мощнейшая 6-бальная буря, возможны проблемы со связью

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Из-за магнитной бури могут быть проблемы со свзяью
Из-за магнитной бури могут быть проблемы со свзяью Фото:

На Землю обрушилась мощная магнитная буря силой шесть баллов, сообщают специализированные порталы. По данным специалистов, такие бури могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и вызвать перебои в работе средств связи.

«На Землю обрушилась мощнейшая шестибальная магнитная буря... Также возможны сбои со связью», — пишет telegram-канал «Москва Live». Там же опубликован скриншот с портала синоптиков. Отмечается, что в период подобных всплесков рекомендуется пить больше воды, избегать чрезмерной физической активности и сохранять спокойствие.

Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в ближайшее время в центральных областях России прогнозируется понижение температуры. В то же время на юге страны ожидается значительное повышение температуры воздуха, связанное с наступлением сильной жары. В регионах Урала и Сибири синоптики предупреждают о резких температурных колебаниях и усилении ветра. Северо-Западная часть России, согласно прогнозу, с 21 по 27 апреля столкнется с обильными снегопадами. Подробнее — в материале URA.RU.

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На Землю обрушилась мощная магнитная буря силой шесть баллов, сообщают специализированные порталы. По данным специалистов, такие бури могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и вызвать перебои в работе средств связи. «На Землю обрушилась мощнейшая шестибальная магнитная буря... Также возможны сбои со связью», — пишет telegram-канал «Москва Live». Там же опубликован скриншот с портала синоптиков. Отмечается, что в период подобных всплесков рекомендуется пить больше воды, избегать чрезмерной физической активности и сохранять спокойствие. Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в ближайшее время в центральных областях России прогнозируется понижение температуры. В то же время на юге страны ожидается значительное повышение температуры воздуха, связанное с наступлением сильной жары. В регионах Урала и Сибири синоптики предупреждают о резких температурных колебаниях и усилении ветра. Северо-Западная часть России, согласно прогнозу, с 21 по 27 апреля столкнется с обильными снегопадами. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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