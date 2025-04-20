На Землю обрушилась мощнейшая 6-бальная буря, возможны проблемы со связью

На Землю обрушилась мощная магнитная буря силой шесть баллов, сообщают специализированные порталы. По данным специалистов, такие бури могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и вызвать перебои в работе средств связи.
«На Землю обрушилась мощнейшая шестибальная магнитная буря... Также возможны сбои со связью», — пишет telegram-канал «Москва Live». Там же опубликован скриншот с портала синоптиков. Отмечается, что в период подобных всплесков рекомендуется пить больше воды, избегать чрезмерной физической активности и сохранять спокойствие.
Ранее научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в ближайшее время в центральных областях России прогнозируется понижение температуры. В то же время на юге страны ожидается значительное повышение температуры воздуха, связанное с наступлением сильной жары. В регионах Урала и Сибири синоптики предупреждают о резких температурных колебаниях и усилении ветра. Северо-Западная часть России, согласно прогнозу, с 21 по 27 апреля столкнется с обильными снегопадами. Подробнее — в материале URA.RU.
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