Российские силы продвигаются на южнодонецком направлении

Российские войска продолжают продвигаться на южнодонецком направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВС РФ отмечают успехи в районе нескольких населенных пунктов.
«Если говорить о великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение Вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар», — сказал Пушилин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в Штабе обороны ДНР сообщили, что за последнюю неделю система воздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно пресекла 269 попыток террористических атак со стороны украинских БПЛА. Атаки были нацелены на гражданское население и объекты инфраструктуры на территории региона.
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