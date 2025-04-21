Российские силы продвигаются на южнодонецком направлении

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ВС РФ продолжают продвигаться в зоне проведения СВО
ВС РФ продолжают продвигаться в зоне проведения СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска продолжают продвигаться на южнодонецком направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВС РФ отмечают успехи в районе нескольких населенных пунктов.

«Если говорить о великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение Вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар», — сказал Пушилин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Штабе обороны ДНР сообщили, что за последнюю неделю система воздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно пресекла 269 попыток террористических атак со стороны украинских БПЛА. Атаки были нацелены на гражданское население и объекты инфраструктуры на территории региона.

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Российские войска продолжают продвигаться на южнодонецком направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВС РФ отмечают успехи в районе нескольких населенных пунктов. «Если говорить о великоновоселковском направлении, то мы видим продвижение Вооруженных сил Российской Федерации в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар», — сказал Пушилин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в Штабе обороны ДНР сообщили, что за последнюю неделю система воздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно пресекла 269 попыток террористических атак со стороны украинских БПЛА. Атаки были нацелены на гражданское население и объекты инфраструктуры на территории региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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