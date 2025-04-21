В Екатеринбурге от турналога освободили беженцев

Беженцев, находящиеся в Екатеринбурге в пунктах временного размещения (ПВР), освободили от туристического налога. Такое решение приняли депутаты гордумы. Заседание прошло в онлайн-режиме. Отмена турналога для беженцев снимет допнагрузку с гостиниц, в которых действуют ПВР.
Ранее это решение единогласно поддержала комиссия гордумы по бюджету. Присутствующая на заседании замминистра соцполитики области Наталья Трембицкая подчеркнула, что министерство очень надеялось на положительное решение депутатов в данном вопросе. «С 2022 года Свердловская область работает над развертыванием пунктов временного размещения. Один из них находится в Екатеринбурге. И, безусловно, поддержка со стороны местной администрации и гордумы крайне важна. Люди у нас продолжают жить, мы должны их поддерживать. Это наша с вами обязанность. Поэтому я вас благодарю за принятое решением, мы, правда, его очень ждали», — заявила она.
В Екатеринбурге такой пункт находится на Уралмаше, на улице Республиканская, 1А. Там проживает 117 беженцев из Украины.
Туристический налог начал действовать в Екатеринбурге с 1 января 2025 года. Он составляет 1% от налоговой базы. Это 100 рублей с одного гостя. Сумма первых поступлений от налога в бюджет города будет известна в начале мая. Так как срок оплаты за первый квартал завершается 28 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!