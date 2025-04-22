Свердловские депутаты поругались из-за Ленина. Фото, видео

Свердловский депутат Ивачев возмутился числом скандалов вокруг памятника Ленину

22 апреля 2025 в 15:18 Размер текста - 17 +

Покоя памятникам Ленину в Свердловской области не дают Фото: Илья Московец © URA.RU Перепалка произошла на заседании свердловского заксобрания после того, как депутат Александр Ивачев, лидер областного отделения КПРФ возмутился количеством скандалов с фамилией Ленина в регионе. По его мнению, кто-то ведет целенаправленную политику, поэтому он призвал всех присутствующих — «элиту» — обратить внимание на нездоровую ситуацию. Нашлись те, кто с ним поспорил, передает корреспондент URA.RU, следивший за заседанием. Все произошло в самом конце, когда осталось время для оргвопросов. Ивачев, выйдя к трибуне, сначала поздравил всех со 155-летием со дня рождения вождя мирового пролетариата, напомнил о его заслугах, в частности, по укреплению экономики, что помогло позднее выиграть в Великой Отечественной войне, цитировал Эйнштейна. А потом выступил с эмоциональным спичем. Александр Ивачев защищал Ленина до последнего Фото: Размик Закарян, URA.RU «Мы стали свидетелями очередного скандала вокруг памятника Ленина, в Верхней Пышме площадь рядом превратили в скейт-парк, из постамента сделали рампу, на которой, по задумке создателей, молодежь должна скакать на досках… Не буду объяснять, почему эта идея неуместна — по той же причине, почему любому нормальному человек не надо объяснять, что плясать в церкви или жарить сосиски на вечном огне не самая лучшая идея. Важно то, что за последний год это уже четвертый федеральный скандал вокруг фигуры Владимира Ильича Ленина, который на ровном месте инициируется в нашей области», — начал Ивачев. По его мнению, кто-то делает это целенаправленно. Он вспомнил ситуацию в Ирбите, где хотели переименовать площадь Ленина, в Ревде, где памятник демонтировали ради ремонта, но до сих пор не вернули на место, и снова в Ирбите, где вождя одевали в костюм Деда Мороза перед Новым годом — всеми эпизодами коммунисты были возмущены. «Наш регион шумит на всю страну уже четвертый раз за год, меня лично это беспокоит. Где еще ставить эти вопросы, как не на этой трибуне? Пользуясь тем, что здесь собралась элита Свердловской области, хотел бы обратить внимание на нездоровую ситуацию», — акцентировал Ивачев. После его выступления слово взял Армен Карапетян, напомнивший коллеге, что победу в Великой Отечественной войне удалось одержать все-таки благодаря товарищу Сталину, а не Ленину. «Насколько я знаю, товарищ Ленин приграничные земельные участки передал непонятно кому и до сих пор мы не знаем, каким образом их вернуть. А мы про памятник говорим… Лучше про Сталина скажите», — негодовал вице-спикер. Ивачев в ответ заявил, что победу в войне обеспечила, в том числе, социалистическая система. Карапетян не сдавался и заявил, что Ленин к победе никакого отношения не имел. Дмитрий Глушенков стал свидетелем жаркого спора Фото: Размик Закарян, URA.RU У него (Карапетяна) были союзники из зала, кричавшие, что Ивачеву стоило бы постесняться приписывать Ленину неподтвержденные заслуги в присутствии врио главкома ЦВО Дмитрия Глушенкова — он как раз пришел на заседание награждать депутата Вячеслава Брозовского за помощь фронту. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина несколько раз просила остановить полемику, послушали ее не с первого раза. О выступлении попросил и депутат Алексей Свалов, представляющий интересы жителей Верхней Пышмы. Ранее Ивачев также обвинил местную администрацию во лжи, якобы они открестились от проекта скейт-площадки у памятника Ленину, хотя изначально сами ее согласовали. Свалов объяснил: даже по ГОСТам рампу нельзя назвать рампой, это часть постамента. А скейтерам, которые там катались, якобы заплатили журналисты, чтобы снять видео. Заканчивали однако на позитивной ноте — поздравили с днем рождения председателя комитета по соцполитике Вячеслава Погудина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перепалка произошла на заседании свердловского заксобрания после того, как депутат Александр Ивачев, лидер областного отделения КПРФ возмутился количеством скандалов с фамилией Ленина в регионе. По его мнению, кто-то ведет целенаправленную политику, поэтому он призвал всех присутствующих — «элиту» — обратить внимание на нездоровую ситуацию. Нашлись те, кто с ним поспорил, передает корреспондент URA.RU, следивший за заседанием. Все произошло в самом конце, когда осталось время для оргвопросов. Ивачев, выйдя к трибуне, сначала поздравил всех со 155-летием со дня рождения вождя мирового пролетариата, напомнил о его заслугах, в частности, по укреплению экономики, что помогло позднее выиграть в Великой Отечественной войне, цитировал Эйнштейна. А потом выступил с эмоциональным спичем. «Мы стали свидетелями очередного скандала вокруг памятника Ленина, в Верхней Пышме площадь рядом превратили в скейт-парк, из постамента сделали рампу, на которой, по задумке создателей, молодежь должна скакать на досках… Не буду объяснять, почему эта идея неуместна — по той же причине, почему любому нормальному человек не надо объяснять, что плясать в церкви или жарить сосиски на вечном огне не самая лучшая идея. Важно то, что за последний год это уже четвертый федеральный скандал вокруг фигуры Владимира Ильича Ленина, который на ровном месте инициируется в нашей области», — начал Ивачев. По его мнению, кто-то делает это целенаправленно. Он вспомнил ситуацию в Ирбите, где хотели переименовать площадь Ленина, в Ревде, где памятник демонтировали ради ремонта, но до сих пор не вернули на место, и снова в Ирбите, где вождя одевали в костюм Деда Мороза перед Новым годом — всеми эпизодами коммунисты были возмущены. «Наш регион шумит на всю страну уже четвертый раз за год, меня лично это беспокоит. Где еще ставить эти вопросы, как не на этой трибуне? Пользуясь тем, что здесь собралась элита Свердловской области, хотел бы обратить внимание на нездоровую ситуацию», — акцентировал Ивачев. После его выступления слово взял Армен Карапетян, напомнивший коллеге, что победу в Великой Отечественной войне удалось одержать все-таки благодаря товарищу Сталину, а не Ленину. «Насколько я знаю, товарищ Ленин приграничные земельные участки передал непонятно кому и до сих пор мы не знаем, каким образом их вернуть. А мы про памятник говорим… Лучше про Сталина скажите», — негодовал вице-спикер. Ивачев в ответ заявил, что победу в войне обеспечила, в том числе, социалистическая система. Карапетян не сдавался и заявил, что Ленин к победе никакого отношения не имел. У него (Карапетяна) были союзники из зала, кричавшие, что Ивачеву стоило бы постесняться приписывать Ленину неподтвержденные заслуги в присутствии врио главкома ЦВО Дмитрия Глушенкова — он как раз пришел на заседание награждать депутата Вячеслава Брозовского за помощь фронту. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина несколько раз просила остановить полемику, послушали ее не с первого раза. О выступлении попросил и депутат Алексей Свалов, представляющий интересы жителей Верхней Пышмы. Ранее Ивачев также обвинил местную администрацию во лжи, якобы они открестились от проекта скейт-площадки у памятника Ленину, хотя изначально сами ее согласовали. Свалов объяснил: даже по ГОСТам рампу нельзя назвать рампой, это часть постамента. А скейтерам, которые там катались, якобы заплатили журналисты, чтобы снять видео. Заканчивали однако на позитивной ноте — поздравили с днем рождения председателя комитета по соцполитике Вячеслава Погудина.