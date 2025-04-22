Эстония решила отказать беженцам с Украины в выплатах

Власти Эстонии отменят пособие на аренду для украинских беженцев
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С мая в Эстонии платить украинцам пособие на аренду жилья перестанут
С мая в Эстонии платить украинцам пособие на аренду жилья перестанут Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Эстонии с мая 2024 года прекращают выплачивать украинским беженцам пособие на аренду жилья в Таллине. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на информацию Департамента социального страхования и Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения.

«Департамент социального страхования и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения с начала мая завершат сотрудничество, в рамках которого компенсировались расходы на жилье и услуги перевода для украинских военных беженцев, получивших временную защиту», — сообщила ERR, уточнив, что ранее украинские беженцы могли претендовать на единовременную выплату в размере до 1,2 тысячи евро на домохозяйство для оплаты аренды жилья. Цитата по РИА «Новости».

Руководитель отдела миграции департамента Лийс Палоотс заявила, что поддержка беженцев не исчезает полностью, а становится более целенаправленной и устойчивой. По ее словам, помощь будет предоставляться тем, кто ходатайствует о международной или временной защите и не имеет в Эстонии собственной сети поддержки.

В ведомстве также подчеркнули, что рассматривается возможность прекращения аналогичных договоренностей и с другими муниципалитетами страны. Поддержка украинских беженцев теперь будет индивидуально оцениваться в зависимости от их статуса и наличия поддержки в Эстонии, отмечает ERR.

Свыше шести миллионов жителей Украины покинули страну и живут в качестве беженцев заграницей. Отток населения с Украины в 2024 году составил полмиллиона человек. Те, кто уехал в западные страны после начала конфликта с Россией, не намерены возвращаться на родину для службы в ВСУ.

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Власти Эстонии с мая 2024 года прекращают выплачивать украинским беженцам пособие на аренду жилья в Таллине. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на информацию Департамента социального страхования и Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения. «Департамент социального страхования и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения с начала мая завершат сотрудничество, в рамках которого компенсировались расходы на жилье и услуги перевода для украинских военных беженцев, получивших временную защиту», — сообщила ERR, уточнив, что ранее украинские беженцы могли претендовать на единовременную выплату в размере до 1,2 тысячи евро на домохозяйство для оплаты аренды жилья. Цитата по РИА «Новости». Руководитель отдела миграции департамента Лийс Палоотс заявила, что поддержка беженцев не исчезает полностью, а становится более целенаправленной и устойчивой. По ее словам, помощь будет предоставляться тем, кто ходатайствует о международной или временной защите и не имеет в Эстонии собственной сети поддержки. В ведомстве также подчеркнули, что рассматривается возможность прекращения аналогичных договоренностей и с другими муниципалитетами страны. Поддержка украинских беженцев теперь будет индивидуально оцениваться в зависимости от их статуса и наличия поддержки в Эстонии, отмечает ERR. Свыше шести миллионов жителей Украины покинули страну и живут в качестве беженцев заграницей. Отток населения с Украины в 2024 году составил полмиллиона человек. Те, кто уехал в западные страны после начала конфликта с Россией, не намерены возвращаться на родину для службы в ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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