05 августа 2025

В Нижневартовске перекроют улицу на время дорожного ремонта. Карта

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Работы будут проводиться с полным перекрытием движения со стороны улицы Нефтяников
Работы будут проводиться с полным перекрытием движения со стороны улицы Нефтяников Фото:

С 6 августа в Нижневартовске перекроют движение автомобилей по улице Северной. Об этом сообщили в мэрии города.

«С 6 августа подрядная организация планирует приступить к ремонту дороги на улице Северной — от улицы Нефтяников (с перекрестком) до улицы Чапаева (с перекрестком). Работы будут производиться с 9:00 до 20:00 с полным перекрытием движения автомобильного транспорта со стороны улицы Нефтяников», — сказано в telegram-канале администрации.

Власти города просят учитывать проводимые мероприятия. А также соблюдать правила дорожного движения.

Движение полностью перекроют со стороны улицы Нефтяников
Движение полностью перекроют со стороны улицы Нефтяников
Фото:

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С 6 августа в Нижневартовске перекроют движение автомобилей по улице Северной. Об этом сообщили в мэрии города. «С 6 августа подрядная организация планирует приступить к ремонту дороги на улице Северной — от улицы Нефтяников (с перекрестком) до улицы Чапаева (с перекрестком). Работы будут производиться с 9:00 до 20:00 с полным перекрытием движения автомобильного транспорта со стороны улицы Нефтяников», — сказано в telegram-канале администрации. Власти города просят учитывать проводимые мероприятия. А также соблюдать правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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