Работы будут проводиться с полным перекрытием движения со стороны улицы Нефтяников
С 6 августа в Нижневартовске перекроют движение автомобилей по улице Северной. Об этом сообщили в мэрии города.
«С 6 августа подрядная организация планирует приступить к ремонту дороги на улице Северной — от улицы Нефтяников (с перекрестком) до улицы Чапаева (с перекрестком). Работы будут производиться с 9:00 до 20:00 с полным перекрытием движения автомобильного транспорта со стороны улицы Нефтяников», — сказано в telegram-канале администрации.
Власти города просят учитывать проводимые мероприятия. А также соблюдать правила дорожного движения.
Движение полностью перекроют со стороны улицы Нефтяников
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