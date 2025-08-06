Росстат посчитал, где в ХМАО продают самую дорогую одежду для школьников

Средняя цена на спортивные костюмы для школьников в ХМАО превысила 3,2 тысячи
© Служба новостей «URA.RU»
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Детские джинсы дороже продают в Сургуте
Детские джинсы дороже продают в Сургуте Фото:

Среди крупнейших городов Югры спортивную одежду для школьников дороже продают в Нижневартовске. Например, костюм в среднем обойдется здесь более 3,8 тысяч рублей, сообщил URA.RU Росстат.

«Средняя стоимость спортивного костюма для детей школьного возраста в Нижневартовске в конце июля составила 3851 рублей», — следует из данных службы статистики. Для сравнения, в Сургуте ценник находится на уровне почти 2,7 тысяч, а в Ханты-Мансийске — около 3,6 тысяч рублей. А в среднем по региону костюмы продают по 3,2 тысячи.

Детские кроссовки нижневартовцам тоже обойдутся дороже — пара стоит 2,6 тысяч. В окружной столице средняя стоимость составляет около 1,9 тысяч, а в крупнейшем городе Югры — 1,6 тысяч.

А вот джинсы дороже продают в Сургуте, где в среднем за штаны для школьников просят 2,3 тысячи рублей. Тем временем стоимость детских футболок выше в Ханты-Мансийске — почти 800 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько жителям Югры обойдется подготовка к школе в 2025 году. Тогда аналитики говорили о 13,5 тысячах рублей.

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Среди крупнейших городов Югры спортивную одежду для школьников дороже продают в Нижневартовске. Например, костюм в среднем обойдется здесь более 3,8 тысяч рублей, сообщил URA.RU Росстат. «Средняя стоимость спортивного костюма для детей школьного возраста в Нижневартовске в конце июля составила 3851 рублей», — следует из данных службы статистики. Для сравнения, в Сургуте ценник находится на уровне почти 2,7 тысяч, а в Ханты-Мансийске — около 3,6 тысяч рублей. А в среднем по региону костюмы продают по 3,2 тысячи. Детские кроссовки нижневартовцам тоже обойдутся дороже — пара стоит 2,6 тысяч. В окружной столице средняя стоимость составляет около 1,9 тысяч, а в крупнейшем городе Югры — 1,6 тысяч. А вот джинсы дороже продают в Сургуте, где в среднем за штаны для школьников просят 2,3 тысячи рублей. Тем временем стоимость детских футболок выше в Ханты-Мансийске — почти 800 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, сколько жителям Югры обойдется подготовка к школе в 2025 году. Тогда аналитики говорили о 13,5 тысячах рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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