Владелец нефтесервисной компании «Экотон» из Пыть-Яха (ХМАО) Ярослав Мельник стал собственником базы отдыха «Добрино», расположенной в Ханты-Мансийском районе. Архитектура и масштаб комплекса визуально напоминают дворец или загородную резиденцию русских князей. Стоимость имущества, по данным налоговой службы, составляет 86,3 миллиона рублей.
«Владелец ООО „База Добрино“ с июля 2025 года — Ярослав Мельник. Стоимость активов — 86,3 млн рублей», — указано в официальных источниках.
Ранее база принадлежала компании «Югра-Актив», подконтрольной правительству ХМАО. Предприятие несколько лет пыталось продать комплекс на аукционе. Сначала цена составляла 100 млн рублей, впоследствии ее снизили до 88 миллионов.
База была построена в 2007 году, но последние годы не работала. Она находится недалеко от Ханты-Мансийска на берегу реки. Территория занимает 20 гектаров. Комплекс включает гостиницу, ресторан, баню, охотничьи домики и конюшню.
Агентство URA.RU направило запрос в ООО «База Добрино». Дозвониться до Мельника не удалось. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что Мельник входит в список богатейших бизнесменов ХМАО. В 2024 году его компания «Экотон» получила рекордную выручку — более 32 миллиардов рублей.
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