В ХМАО домовые чаты переведут в мессенджер MAX

Жилстройнадзор ХМАО рекомендует управляющим компаниям региона перевести домовые чаты в мессенджер MAX. Ведомство просит прислать отчет о переходе на новую платформу до 15 августа.
«С учетом позиции Минстроя России о целесообразности с 01.09.2025 осуществить переход к полноценной эксплуатации мессенджера Max. Рекомендуем вам организовать работу по созданию домовых чатов в мессенджере Max в отношении всех многоквартирных домов, находящихся в вашем управлении», — передает слова из письма «Муксун».
Ведомство пояснило, что от этого зависит информационная безопасность. А также успешность деятельности и доверие потребителей услуг.
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