05 августа 2025

В ХМАО домовые чаты переведут в мессенджер MAX

© Служба новостей «URA.RU»
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Переход просят совершить до 15 августа
Переход просят совершить до 15 августа Фото:

Жилстройнадзор ХМАО рекомендует управляющим компаниям региона перевести домовые чаты в мессенджер MAX. Ведомство просит прислать отчет о переходе на новую платформу до 15 августа.

«С учетом позиции Минстроя России о целесообразности с 01.09.2025 осуществить переход к полноценной эксплуатации мессенджера Max. Рекомендуем вам организовать работу по созданию домовых чатов в мессенджере Max в отношении всех многоквартирных домов, находящихся в вашем управлении», — передает слова из письма «Муксун».

Ведомство пояснило, что от этого зависит информационная безопасность. А также успешность деятельности и доверие потребителей услуг.

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Жилстройнадзор ХМАО рекомендует управляющим компаниям региона перевести домовые чаты в мессенджер MAX. Ведомство просит прислать отчет о переходе на новую платформу до 15 августа. «С учетом позиции Минстроя России о целесообразности с 01.09.2025 осуществить переход к полноценной эксплуатации мессенджера Max. Рекомендуем вам организовать работу по созданию домовых чатов в мессенджере Max в отношении всех многоквартирных домов, находящихся в вашем управлении», — передает слова из письма «Муксун». Ведомство пояснило, что от этого зависит информационная безопасность. А также успешность деятельности и доверие потребителей услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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