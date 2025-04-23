ВС РФ с помощью беспилотников «Герань-2» уничтожили цеха по производству взрывчатки для украинской армии в селе Степное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.
«Российские войска поразили дронами „Герань-2“ цеха и склады по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Информацию приводит ТАСС.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что украинские войска воспользовались пасхальным перемирием и перебросили новые силы в Запорожскую область, в частности в Ореховском и Степногорском направлениях. По данным РИА Новости, на фронт прибыли спецгруппы для управления ударными дронами, подготовленные западными специалистами и оснащенные современным оборудованием, передает RT.
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