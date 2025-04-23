ВС РФ уничтожили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские войска нанесли удар по цеху ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удар по цеху ВСУ в Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ с помощью беспилотников «Герань-2» уничтожили цеха по производству взрывчатки для украинской армии в селе Степное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры. 

«Российские войска поразили дронами „Герань-2“ цеха и склады по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Информацию приводит ТАСС.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что украинские войска  воспользовались пасхальным перемирием и перебросили новые силы в Запорожскую область, в частности в Ореховском и Степногорском направлениях. По данным РИА Новости, на фронт прибыли спецгруппы для управления ударными дронами, подготовленные западными специалистами и оснащенные современным оборудованием, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ с помощью беспилотников «Герань-2» уничтожили цеха по производству взрывчатки для украинской армии в селе Степное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.  «Российские войска поразили дронами „Герань-2“ цеха и склады по производству взрывчатых веществ ВСУ в Запорожской области», — говорится в заявлении оборонного ведомства. Информацию приводит ТАСС. Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что украинские войска  воспользовались пасхальным перемирием и перебросили новые силы в Запорожскую область, в частности в Ореховском и Степногорском направлениях. По данным РИА Новости, на фронт прибыли спецгруппы для управления ударными дронами, подготовленные западными специалистами и оснащенные современным оборудованием, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...