Челябинский Россельхозцентр предупредил о нашествии саранчи

17 февраля 2025 в 19:22 Размер текста - 17 +

Жаркое и сухое лето приведет к нашествию саранчи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Летом 2025 года в Челябинской области при жаркой и сухой погоде высока вероятность нашествия саранчи. Об этом предупредила руководитель Челябинского филиала Россельхозцентра Ксения Ванина в рамках Межрегиональной агропромышленной конференции МАК 2025, которая прошла в Челябинске. «Докладчик также акцентировала внимание присутствующих на наличие в регионе зимующего запаса саранчовых вредителей. При благоприятных для саранчи условиях предстоящим летом, а именно, жаркой и сухой погоде, возможно увеличение численности вредителя и повреждение сельскохозяйственных культур», — отметили в пресс-службе ведомства. Ванина представила прогноз развития вредных для сельскохозяйственных культур фитопатогенов и фитофагов при соответсвующих климатических условиях. Она подчеркнула, что специалисты челябинского ведомства готовы консультировать сельхозпроизводителей и оказывать всестороннюю поддержку как по вопросам обработки семенного материала, так и защиты растений в целом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летом 2025 года в Челябинской области при жаркой и сухой погоде высока вероятность нашествия саранчи. Об этом предупредила руководитель Челябинского филиала Россельхозцентра Ксения Ванина в рамках Межрегиональной агропромышленной конференции МАК 2025, которая прошла в Челябинске. «Докладчик также акцентировала внимание присутствующих на наличие в регионе зимующего запаса саранчовых вредителей. При благоприятных для саранчи условиях предстоящим летом, а именно, жаркой и сухой погоде, возможно увеличение численности вредителя и повреждение сельскохозяйственных культур», — отметили в пресс-службе ведомства. Ванина представила прогноз развития вредных для сельскохозяйственных культур фитопатогенов и фитофагов при соответсвующих климатических условиях. Она подчеркнула, что специалисты челябинского ведомства готовы консультировать сельхозпроизводителей и оказывать всестороннюю поддержку как по вопросам обработки семенного материала, так и защиты растений в целом.