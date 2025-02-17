Челябинский Россельхозцентр предупредил о нашествии саранчи

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Жаркое и сухое лето приведет к нашествию саранчи (архивное фото) Фото:

Летом 2025 года в Челябинской области при жаркой и сухой погоде высока вероятность нашествия саранчи. Об этом предупредила руководитель Челябинского филиала Россельхозцентра Ксения Ванина в рамках Межрегиональной агропромышленной конференции МАК 2025, которая прошла в Челябинске.

«Докладчик также акцентировала внимание присутствующих на наличие в регионе зимующего запаса саранчовых вредителей. При благоприятных для саранчи условиях предстоящим летом, а именно, жаркой и сухой погоде, возможно увеличение численности вредителя и повреждение сельскохозяйственных культур», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ванина представила прогноз развития вредных для сельскохозяйственных культур фитопатогенов и фитофагов при соответсвующих климатических условиях. Она подчеркнула, что специалисты челябинского ведомства готовы консультировать сельхозпроизводителей и оказывать всестороннюю поддержку как по вопросам обработки семенного материала, так и защиты растений в целом.

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Летом 2025 года в Челябинской области при жаркой и сухой погоде высока вероятность нашествия саранчи. Об этом предупредила руководитель Челябинского филиала Россельхозцентра Ксения Ванина в рамках Межрегиональной агропромышленной конференции МАК 2025, которая прошла в Челябинске. «Докладчик также акцентировала внимание присутствующих на наличие в регионе зимующего запаса саранчовых вредителей. При благоприятных для саранчи условиях предстоящим летом, а именно, жаркой и сухой погоде, возможно увеличение численности вредителя и повреждение сельскохозяйственных культур», — отметили в пресс-службе ведомства. Ванина представила прогноз развития вредных для сельскохозяйственных культур фитопатогенов и фитофагов при соответсвующих климатических условиях. Она подчеркнула, что специалисты челябинского ведомства готовы консультировать сельхозпроизводителей и оказывать всестороннюю поддержку как по вопросам обработки семенного материала, так и защиты растений в целом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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