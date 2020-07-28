Режиссер Кончаловский стал совладельцем пермской сети аптек

Российский кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский стал совладельцем пермской сети аптек «Планета здоровья» (ООО «Планета здоровья холдинг»). Согласно данным картотеки «СБИС», Кончаловскому принадлежит 25% в фармхолдинге.
Остальные 75% принадлежат основателю аптечной сети Александру Броварцу. Основные виды деятельности «Планеты здоровья холдинг»: розничная торговля лекарственными средствами, косметическими и товарами личной гигиены, деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания и ряд других.
О планах инвестировать в сеть аптек «Планета здоровья», принадлежащих его знакомому Броварцу, Кончаловский объявил год назад, сообщает «РБК». Кинорежиссер намерен продвигать через аптеки товары для здоровья и красоты под брендом «ЕдимДома» (владельцы — Андрей Михалков-Кончаловский и его супруга Юлия Высоцкая).