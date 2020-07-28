Режиссер Кончаловский стал совладельцем пермской сети аптек

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Режиссер получил долю в аптечной сети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский стал совладельцем пермской сети аптек «Планета здоровья» (ООО «Планета здоровья холдинг»). Согласно данным картотеки «СБИС», Кончаловскому принадлежит 25% в фармхолдинге.

Остальные 75% принадлежат основателю аптечной сети Александру Броварцу. Основные виды деятельности «Планеты здоровья холдинг»: розничная торговля лекарственными средствами, косметическими и товарами личной гигиены, деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания и ряд других.

О планах инвестировать в сеть аптек «Планета здоровья», принадлежащих его знакомому Броварцу, Кончаловский объявил год назад, сообщает «РБК». Кинорежиссер намерен продвигать через аптеки товары для здоровья и красоты под брендом «ЕдимДома» (владельцы — Андрей Михалков-Кончаловский и его супруга Юлия Высоцкая).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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