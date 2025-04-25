В Екатеринбурге изменили автобусный маршрут из-за обрушившегося асфальта. Фото

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Изменился 71-й маршрут
Изменился 71-й маршрут Фото:

В Екатеринбурге у 71-го автобусного маршрута отменили остановку возле торгового центра «Комсомолл» из-за разрушенной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Автобус временно прекратил заезд на остановку „ТРЦ Комсомолл“. Причиной стали неудовлетворительные дорожные условия на территории торгово-развлекательного центра», — пояснили там.

Транспорт не будет там останавливаться, пока асфальт не приведут в порядок. При этом сроки проведения работ не уточняются.

Фото:

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В Екатеринбурге у 71-го автобусного маршрута отменили остановку возле торгового центра «Комсомолл» из-за разрушенной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Автобус временно прекратил заезд на остановку „ТРЦ Комсомолл“. Причиной стали неудовлетворительные дорожные условия на территории торгово-развлекательного центра», — пояснили там. Транспорт не будет там останавливаться, пока асфальт не приведут в порядок. При этом сроки проведения работ не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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