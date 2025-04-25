Изменился 71-й маршрут
В Екатеринбурге у 71-го автобусного маршрута отменили остановку возле торгового центра «Комсомолл» из-за разрушенной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Автобус временно прекратил заезд на остановку „ТРЦ Комсомолл“. Причиной стали неудовлетворительные дорожные условия на территории торгово-развлекательного центра», — пояснили там.
Транспорт не будет там останавливаться, пока асфальт не приведут в порядок. При этом сроки проведения работ не уточняются.
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