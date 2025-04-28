Рейс Казань — Пермь перенаправили в другой аэропорт из-за снегопада

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Борт уходил на четвертый круг
Борт уходил на четвертый круг Фото:

Рейс 575 из Казани в красивую столицу перенаправлен в аэропорт Ижевска. Пермский аэродром закрыт до 14:00 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе «Большого Савино». 

«Самолет из Казани не мог сесть в Перми. Борт уходил на четвертый круг», — сообщал telegram-канал Ural Mash.

Ранее URA.RU писало о том, что в Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада. В районе воздушной гавани ограниченная видимость.

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Рейс 575 из Казани в красивую столицу перенаправлен в аэропорт Ижевска. Пермский аэродром закрыт до 14:00 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе «Большого Савино».  «Самолет из Казани не мог сесть в Перми. Борт уходил на четвертый круг», — сообщал telegram-канал Ural Mash. Ранее URA.RU писало о том, что в Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада. В районе воздушной гавани ограниченная видимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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