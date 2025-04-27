Аэропорт в Перми закрыли из-за снегопада

Самолеты остаются на земле
В Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада.
«Аэропорт Пермь временно закрыт по метеоусловиям. В районе воздушной гавани ограниченная видимость из-за снегопада», — сообщается в telegram-канале аэропорта.
Мощный снегопад накрыл Пермь утром в понедельник. Осадки не прекращаются уже несколько часов.
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