27 апреля 2025

Аэропорт в Перми закрыли из-за снегопада

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты остаются на земле
Самолеты остаются на земле Фото:

В Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада.

«Аэропорт Пермь временно закрыт по метеоусловиям. В районе воздушной гавани ограниченная видимость из-за снегопада», — сообщается в telegram-канале аэропорта.

Мощный снегопад накрыл Пермь утром в понедельник. Осадки не прекращаются уже несколько часов.

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В Перми аэропорт закрыт. Самолеты не выпускают и не принимают из-за снегопада. «Аэропорт Пермь временно закрыт по метеоусловиям. В районе воздушной гавани ограниченная видимость из-за снегопада», — сообщается в telegram-канале аэропорта. Мощный снегопад накрыл Пермь утром в понедельник. Осадки не прекращаются уже несколько часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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