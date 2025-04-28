Всех пассажиров высадили из трамваев
Огромная пробка встроилась у Разгуляя из-за ДТП в краевой столице. Об этом URA.RU сообщил подписчик.
«Там произошла авария. Всех пассажиров высадили из трамваев», — рассказал он.
Тем временем, на средней дамбе все автобусы встали на аварийку. Пассажиры в соцсетях сообщают о том, что автобусы не могут подняться в гору. Людей начали высаживать.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми наблюдаются десятибалльные пробки. Мощный снегопад накрыл Пермь утром в понедельник. Закрыт аэропорт. Общественный транспорт отстает от расписания.
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