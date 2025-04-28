Огромная пробка выстроилась у Разгуляя в Перми из-за аварии. Видео

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Всех пассажиров высадили из трамваев
Всех пассажиров высадили из трамваев Фото:

Огромная пробка встроилась у Разгуляя из-за ДТП в краевой столице. Об этом URA.RU сообщил подписчик. 

«Там произошла авария. Всех пассажиров высадили из трамваев», — рассказал он. 

Тем временем, на средней дамбе все автобусы встали на аварийку. Пассажиры в соцсетях сообщают о том, что автобусы не могут подняться в гору. Людей начали высаживать.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми наблюдаются десятибалльные пробки. Мощный снегопад накрыл Пермь утром в понедельник. Закрыт аэропорт. Общественный транспорт отстает от расписания. 

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Огромная пробка встроилась у Разгуляя из-за ДТП в краевой столице. Об этом URA.RU сообщил подписчик.  «Там произошла авария. Всех пассажиров высадили из трамваев », — рассказал он.  Тем временем,  на средней дамбе все автобусы встали на аварийку. Пассажиры в соцсетях сообщают о том, что автобусы не могут подняться в гору. Людей начали высаживать. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми наблюдаются десятибалльные пробки. Мощный снегопад накрыл Пермь утром в понедельник. Закрыт аэропорт. Общественный транспорт отстает от расписания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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