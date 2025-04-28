Мишустин обозначил масштабную реформу автопрома

Мишустин заявил о планах унифицировать производство машин
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Мишустин предложил создать единую технологию сборки автомобилей в России
Мишустин предложил создать единую технологию сборки автомобилей в России Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о масштабной реформе отечественного автопрома, ее смысл в стандартизации производства. Об этом он сказал в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание».

«Главное в том, чтобы унифицировать технологические подходы и компонентную базу — узлы и агрегаты — при производстве легковых машин. Это делается для того, чтобы не приходилось все это каждый раз делать с нуля», — заявил Михаил Мишустин. Его слова прозвучали во время прямого эфире на сайте форума.   

Еще глава правительства на форуме отметил, что страна входит в  четверку крупнейших экономик мира. Даже санкционное давление не смогло повлиять на это и понизить позиции РФ. 

Также на форуме Мишустин заявил, что Россия гордится подвигом тех, кто защищал Родина во время Великой Отечественной войны. По его словам, военные навсегда стали примером для ныне живущего поколения. 

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о масштабной реформе отечественного автопрома, ее смысл в стандартизации производства. Об этом он сказал в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание». «Главное в том, чтобы унифицировать технологические подходы и компонентную базу — узлы и агрегаты — при производстве легковых машин. Это делается для того, чтобы не приходилось все это каждый раз делать с нуля», — заявил Михаил Мишустин. Его слова прозвучали во время прямого эфире на сайте форума.    Еще глава правительства на форуме отметил, что страна входит в  четверку крупнейших экономик мира. Даже санкционное давление не смогло повлиять на это и понизить позиции РФ.  Также на форуме Мишустин заявил, что Россия гордится подвигом тех, кто защищал Родина во время Великой Отечественной войны. По его словам, военные навсегда стали примером для ныне живущего поколения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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