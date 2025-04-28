Песков: публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что в вопросе урегулирования ситуации на Украине есть нюансы
Песков отметил, что в вопросе урегулирования ситуации на Украине есть нюансы Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Открытое обсуждение деталей, касающихся Украины, в настоящее время невозможно. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU. 

«Публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно», — рассказал Песков URA.RU. Кроме того, он отметил, что вопрос урегулирования ситуации вокруг Украины и устранения коренных причин конфликта представляет собой крайне сложную задачу. По словам Пескова, применение поверхностных методов в этом контексте нецелесообразно.

Ранее Песков уже подчеркивал, что варианты урегулирования ситуации на Украине не должны обсуждаться публично. Он отмечал, что в информационном пространстве появляются неподтвержденные сообщения о мирных инициативах, и призывал относиться к ним с осторожностью.

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Открытое обсуждение деталей, касающихся Украины, в настоящее время невозможно. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU.  «Публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно», — рассказал Песков URA.RU. Кроме того, он отметил, что вопрос урегулирования ситуации вокруг Украины и устранения коренных причин конфликта представляет собой крайне сложную задачу. По словам Пескова, применение поверхностных методов в этом контексте нецелесообразно. Ранее Песков уже подчеркивал, что варианты урегулирования ситуации на Украине не должны обсуждаться публично. Он отмечал, что в информационном пространстве появляются неподтвержденные сообщения о мирных инициативах, и призывал относиться к ним с осторожностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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