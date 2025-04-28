Песков: публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно

Открытое обсуждение деталей, касающихся Украины, в настоящее время невозможно. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU.
«Публичное обсуждение нюансов по Украине невозможно», — рассказал Песков URA.RU. Кроме того, он отметил, что вопрос урегулирования ситуации вокруг Украины и устранения коренных причин конфликта представляет собой крайне сложную задачу. По словам Пескова, применение поверхностных методов в этом контексте нецелесообразно.
Ранее Песков уже подчеркивал, что варианты урегулирования ситуации на Украине не должны обсуждаться публично. Он отмечал, что в информационном пространстве появляются неподтвержденные сообщения о мирных инициативах, и призывал относиться к ним с осторожностью.
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