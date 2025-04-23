В Кремле призвали аккуратно относиться к вбросам о заморозке украинского конфликта

Появляется очень много информационных вбросов относительно мирных инициатив по разрешению украинского конфликта. К ним надо относиться аккуратно, заявил в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными. Как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность», — ответил Песков на вопрос, действительно ли Россия готова заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков заявил, что работа в этом направлении должна «вестись в тишине». Он призвал аккуратнее относиться к подобным вбросам.
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