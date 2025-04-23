В Кремле призвали аккуратно относиться к вбросам о заморозке украинского конфликта

Песков: мирные инициативы теряют эффективность, как только становятся публичными
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что работа по урегулированию украинского конфликта должна «вестись в тишине»
Песков заявил, что работа по урегулированию украинского конфликта должна «вестись в тишине» Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Появляется очень много информационных вбросов относительно мирных инициатив по разрешению украинского конфликта. К ним надо относиться аккуратно, заявил в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными. Как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность», — ответил Песков на вопрос, действительно ли Россия готова заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков заявил, что работа в этом направлении должна «вестись в тишине». Он призвал аккуратнее относиться к подобным вбросам.

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Появляется очень много информационных вбросов относительно мирных инициатив по разрешению украинского конфликта. К ним надо относиться аккуратно, заявил в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными. Как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность», — ответил Песков на вопрос, действительно ли Россия готова заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков заявил, что работа в этом направлении должна «вестись в тишине». Он призвал аккуратнее относиться к подобным вбросам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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