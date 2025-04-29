Дважды раненному свердловскому бойцу СВО отказали в выплате

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Два ранения боец получил весной 2023-го (архивное фото)
Два ранения боец получил весной 2023-го (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащему из Североуральска (Свердловская область), дважды раненному в зоне спецоперации на Украине, отказали в единовременной выплате. В управлении соцполитики не поверили мужчине, что он получил раны на фронте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Управлением социальной политики №18 заявителю отказано в предоставлении мер соцподдержки ввиду отсутствия подтверждения факта участия военнослужащего в спецоперации», — пояснили в ведомстве. При этом солдату была положена поддержка в виде 150 тысяч рублей.

К делу подключилась прокуратура, направив иск в суд, где указала, что боец получил ранения на СВО 5 марта и 9 апреля 2023 года. Североуральский городской суд удовлетворил требования прокурора. Управление соцполитики подало жалобу, которая не изменила решение инстанции.

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Военнослужащему из Североуральска (Свердловская область), дважды раненному в зоне спецоперации на Украине, отказали в единовременной выплате. В управлении соцполитики не поверили мужчине, что он получил раны на фронте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Управлением социальной политики №18 заявителю отказано в предоставлении мер соцподдержки ввиду отсутствия подтверждения факта участия военнослужащего в спецоперации», — пояснили в ведомстве. При этом солдату была положена поддержка в виде 150 тысяч рублей. К делу подключилась прокуратура, направив иск в суд, где указала, что боец получил ранения на СВО 5 марта и 9 апреля 2023 года. Североуральский городской суд удовлетворил требования прокурора. Управление соцполитики подало жалобу, которая не изменила решение инстанции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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