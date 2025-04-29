Дважды раненному свердловскому бойцу СВО отказали в выплате

Военнослужащему из Североуральска (Свердловская область), дважды раненному в зоне спецоперации на Украине, отказали в единовременной выплате. В управлении соцполитики не поверили мужчине, что он получил раны на фронте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Управлением социальной политики №18 заявителю отказано в предоставлении мер соцподдержки ввиду отсутствия подтверждения факта участия военнослужащего в спецоперации», — пояснили в ведомстве. При этом солдату была положена поддержка в виде 150 тысяч рублей.
К делу подключилась прокуратура, направив иск в суд, где указала, что боец получил ранения на СВО 5 марта и 9 апреля 2023 года. Североуральский городской суд удовлетворил требования прокурора. Управление соцполитики подало жалобу, которая не изменила решение инстанции.
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