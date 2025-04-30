В Екатеринбурге массово бронируют дома к майским праздникам

Жители, планирующие отдых на майские праздники, предпочитают снимать дома, а не квартиры на короткий срок в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Циан».
«Соотношение сделок по бронированию квартир и домов в Екатеринбурге на длинные выходные в мае на площадке — 12 к 1. Сделки по краткосрочной аренде домов проходят намного чаще», — резюмировали аналитики.
За 12 месяцев ставки посуточной аренды однокомнатных квартир и студий выросли на 7% (с 3,10 до 3,33 тысяч рублей). Объем предложения также вырос — почти в полтора раза (до 6,9 тысяч объявлений).
По данным «Авито», самый дешевый дом для посуточной аренды обойдется в 3500 рублей. В доме одна комната, а заселиться можно с детьми и животными. При этом забронировать дом нужно минимум на две ночи.
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