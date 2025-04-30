В Екатеринбурге массово бронируют дома к майским праздникам

Спрос на аренду квартир к майским праздникам вырос в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ставки по аренде квартир выросли на 7%
Ставки по аренде квартир выросли на 7% Фото:

Жители, планирующие отдых на майские праздники, предпочитают снимать дома, а не квартиры на короткий срок в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Циан».

«Соотношение сделок по бронированию квартир и домов в Екатеринбурге на длинные выходные в мае на площадке — 12 к 1. Сделки по краткосрочной аренде домов проходят намного чаще», — резюмировали аналитики.

За 12 месяцев ставки посуточной аренды однокомнатных квартир и студий выросли на 7% (с 3,10 до 3,33 тысяч рублей). Объем предложения также вырос — почти в полтора раза (до 6,9 тысяч объявлений).

По данным «Авито», самый дешевый дом для посуточной аренды обойдется в 3500 рублей. В доме одна комната, а заселиться можно с детьми и животными. При этом забронировать дом нужно минимум на две ночи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители, планирующие отдых на майские праздники, предпочитают снимать дома, а не квартиры на короткий срок в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Циан». «Соотношение сделок по бронированию квартир и домов в Екатеринбурге на длинные выходные в мае на площадке — 12 к 1. Сделки по краткосрочной аренде домов проходят намного чаще», — резюмировали аналитики. За 12 месяцев ставки посуточной аренды однокомнатных квартир и студий выросли на 7% (с 3,10 до 3,33 тысяч рублей). Объем предложения также вырос — почти в полтора раза (до 6,9 тысяч объявлений). По данным « Авито» , самый дешевый дом для посуточной аренды обойдется в 3500 рублей. В доме одна комната, а заселиться можно с детьми и животными. При этом забронировать дом нужно минимум на две ночи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...