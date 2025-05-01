Появились кадры жесткой массовой драки во время хоккейного матча в Саратове

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Во время хоккейного матча завязалась массовая драка (архивное фото)
Во время хоккейного матча завязалась массовая драка (архивное фото) Фото:

Во время хоккейного матча в Саратове между «Кристаллом» и «Гранитом» произошла массовая драка. Все началось, когда игрок грубо толкнул вратаря соперника.

«Во время матча между „Кристаллом“ и „Гранитом“ один из игроков гостей грубо толкнул вратаря, спровоцировав яростную реакцию со стороны команды хозяев», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что на льду завязалась потасовка с участием почти всех игроков обеих команд.

На трибунах также возникли беспорядки. Ситуацию удалось стабилизировать только благодаря вмешательству службы безопасности, передает telegram-канал.

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Во время хоккейного матча в Саратове между «Кристаллом» и «Гранитом» произошла массовая драка. Все началось, когда игрок грубо толкнул вратаря соперника. «Во время матча между „Кристаллом“ и „Гранитом“ один из игроков гостей грубо толкнул вратаря, спровоцировав яростную реакцию со стороны команды хозяев», — сообщает telegram-канал 112. Там добавили, что на льду завязалась потасовка с участием почти всех игроков обеих команд. На трибунах также возникли беспорядки. Ситуацию удалось стабилизировать только благодаря вмешательству службы безопасности, передает telegram-канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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