Эрдоган: Израиль пытается спровоцировать новый конфликт в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в попытках спровоцировать новый внутренний конфликт в Сирии. Об этом он заявил журналистам своего пула по возвращении из северной части Кипра, где находился с визитом, сообщает агентство Аhaber.
«Эрдоган, который также оценил атаки террористической армии, которая убила тысячи мирных жителей, включая женщин и детей, против Сирии, сказал: „Эти шаги, предпринятые Израилем, являются шагами, которые угрожают миру и спокойствию. Мы внимательно следим за тем, какие шаги он предпримет или планирует предпринять в отношении Турции. Почему мы разорвали все торговые отношения с Израилем? Потому что мы знаем, что враг моего друга также враждебен по отношению к нам“», — приводит слова Эрдогана агентство. Турецкий лидер также подчеркнул, что политика Израиля представляет угрозу миру и спокойствию, а его действия в регионе сулят «только кровь, слезы и смерть».
По словам Эрдогана, Турция внимательно следит за действиями Израиля как в отношении Сирии, так и в отношении самой Турции. Он напомнил о прекращении торговых отношений между Анкарой и Тель-Авивом, подчеркнув, что такие шаги связаны с агрессивной политикой Израиля на Ближнем Востоке. Эрдоган также отметил, что правительство Сирии сейчас стремится к обеспечению мира, социального согласия и экономического развития на фоне завершения гражданской войны.
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