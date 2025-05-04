Путин заявил, что в РФ сейчас самый низкий уровень бедности

В России достигнут самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия-1».
«Сейчас у нас самый низкий уровень бедности в стране», — заявил Путин. Он уточнил, что речь идет именно о периоде новейшей истории России.
Документальный фильм, приуроченный к 25-летию президентства Владимира Путина, выйдет в эфир телеканала «Россия-1» 4 мая в 21:00. Первые кадры были опубликованы журналистом Павлом Зарубиным в его telegram-канале, где Путин делится личными моментами и мнением о международной ситуации и внутренней политике.
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