Хаос после капитуляции Германии: четыре дня до Великой Победы

К 5 мая 1945 года немцы пытались удержаться в Праге

05 мая 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

Пятого мая началось антигитлеровское восстание в Праге Фото: официальный сайт «Военный альбом» новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы За несколько дней до окончательного поражения нацистской Германии, 5 мая 1945 года, вступил в силу акт о капитуляции немецких войск в Голландии, Дании и северо-западной Германии, подписанный накануне в Любеке. Однако вместо упорядоченной сдачи начался массовый исход солдат вермахта на запад, где они надеялись сдаться англо-американским союзникам. Это привело к блокированию дорог брошенной техникой и столкновениям с советскими частями. До Победы четыре дня. В серии материалов URA.RU вспоминает, как проходили последние дни Великой Отечественной войны. Цель — не допустить переход немцев под контроль Запада Директива Ставки Верховного главнокомандующего № 11102 от 5 мая предписывала командующим фронтами пресекать попытки отступления и применять силу против уклоняющихся от плена. «Командующим фронтами надлежит пресекать любые попытки немецких частей к самовольному отступлению. Военнопленных, уклоняющихся от сдачи Красной Армии, задерживать силой, включая применение оружия», — следовало из документа. Таким образом СССР стремился предотвратить переход нацистов под контроль Запада, что могло повлиять на послевоенное переустройство Европы. Пражское восстание: отчаяние немцев, надежда партизан и помощь СССР Прага после немецкой бомбардировки во время Пражского восстания в начале мая 1945 Фото: официальный сайт «Военный альбом» Также 5 мая в оккупированной немцами с 1939 года Праге проходило восстание. Чешские патриоты, вооруженные трофейным оружием, захватили радиостанцию, откуда транслировались призывы о помощи. Однако силы повстанцев, не имевших тяжелого вооружения, не могли противостоять нацистской группе армий «Центр» под командованием фельдмаршала Шернера, бросившей на подавление танки и авиацию. Он распространял приказ: «Кто сдаст Прагу — предаст Рейх! Сражайтесь до последнего!». Через сутки он бежал, переодевшись в гражданскую одежду. Дневниковые записи девятнадцатилетнего Яна Новака, участника пражского восстания, фиксировали отсутствие оружия у защитников, использование бутылок с зажигательной смесью и растущие потери среди раненых в подвалах (Архив Музея Пражского восстания, MS 345/45). «Немцы стреляют из окон ратуши. У нас нет оружия — бросаем бутылки с зажигательной смесью. По радио передают: „Русские уже близко!“. <…> Мы держимся второй день. В подвале лежат десятки раненых. Если помощь не придет завтра — все кончено...», — писал молодой повстанец. Командующий 3-й гвардейской танковой армии генерал-полковник Павел Семенович Рыбалко у карты Фото: официальный сайт «Военный альбом» Согласно донесению штаба Первого Украинского фронта, в 14:00 была получена радиограмма от чешского Национального совета с сообщением о массовых расстрелах заложников и уничтожении кварталов. В ответ третья гвардейская танковая армия Рыбалко начала форсированный марш к Праге, преодолевая до 70 км в сутки (ЦАМО, фонд 236, опись 2715, дело 455). Приказ от 5 мая предписывал Первому Украинскому фронту ускорить продвижение к Праге, а Четвертому Украинскому — закрепиться у Оломоуца (ЦАМО, фонд 3, опись 11556, дело 992). Советская пресса: салют Победы и моральное разложение немцев «Правда»: весь мир услышит салют Победы Выпуск «Правды» от 6 мая (по событиям за 5 мая) под заголовком «Фашизм повержен!» фокусировался на моральном разложении противника. Газета писала, что немецкие генералы бегут с фронтов, а солдаты тысячами сдаются в плен. Сводка Совинформбюро сообщала о 24 000 пленных, 34 уничтоженных танках и 21 самолете. «Гитлеровские генералы, еще вчера клявшиеся в верности фюреру, сегодня бросают свои дивизии и бегут в тыл. Солдаты вермахта тысячами сдаются в плен, понимая бессмысленность сопротивления. Скоро весь мир услышит салют Победы, который прогремит над Москвой!» — писали журналисты. «Красная звезда»: окопная хроника Военная газета «Красная звезда» в репортаже «На подступах к Праге» описывала ожесточенные бои, где немцы бросали в атаки даже курсантов учебных батальонов. Корреспондент Василий Семенов отмечал, что советские танкисты отразили три попытки прорыва, а вражеские потери включали подбитые «пантеры». В интервью рядовой Иван Петров признавал страх гибели в последние дни войны, но подчеркивал необходимость спасти Прагу. «Немцы, зажатые между восставшими чехами и нашими частями, отчаянно контратакуют. Сегодня танкисты Рыбалко отразили три попытки прорыва. Противник бросает в бой даже учебные батальоны — видимо, иного резерва уже нет. Но и эти юнцы, многие из которых никогда не держали оружия, гибнут под гусеницами наших Т-34», — отмечал журналист в своем материале. Зарубежные СМИ: военные успехи и политические прогнозы The New York Times: США избегали конфликта с СССР Американское издание в статье «Red Army Races to Save Prague» («Красная Армия спешит спасти Прагу») акцентировало внимание на скорости, с которой советские танки продвигались к Праге (50–70 км/сутки) и политическом подтексте операции: журналисты отмечали, что контроль над городом давал СССР преимущество в послевоенном устройстве Чехословакии. При этом отмечалось, что Третья армия США под чешским городом Пльзенем получила приказ остановиться, чтобы избежать конфликта с Москвой. «Советские танкисты, преодолевая по 50–70 км в сутки, рвутся к Праге, чтобы опередить союзников. <…>Тот, кто войдет в город первым, получит моральное право влиять на послевоенную Чехословакию. Тем временем Третья армия США под командованием генерала Паттона, уже вышедшая к Пльзеню, получила приказ остановиться — Вашингтон не хочет обострять отношения с Москвой», — писали американцы. Daily Mail: тревога за будущее Зарубежные журналисты опасались растущего влияния Сталина на Европу после успешного штурма Берлина советскими солдатами Фото: официальный сайт «Военный альбом» Британская газета в материале «The Last Battles» («Последние битвы») совмещала восхищение подвигом Красной Армии с опасениями по поводу растущего влияния советского лидера Иосифа Сталина. «Пока советские солдаты гибнут, спасая Прагу, Черчилль и Трумэн спорят о границах Польши на конференции в Сан-Франциско. Мы выиграли войну, но теряем мир: Сталин уже делит Европу, а союзники лишь наблюдают», — писали авторы материала. Письма с фронта: я бился за большее, чем за себя Танкист Сергей Волков в письме жене 5 мая описывал путь к Праге через горящие села и гибель чешского старика, раздавленного немецким «фердинандом» (Сайт «Письма победы», док. 4672). Его текст отражал абсурдность войны, где смерть оставалась повседневностью даже на ее исходе. «Дорогая Катя! Мы мчимся к Праге через горящие села. Дороги забиты беженцами — немцы, чехи, поляки. Вчера видел, как старик-чех махал нам красным флагом, а из-за угла выехал «фердинанд» и раздавил его гусеницами... Не знаю, доживу ли до Победы. Но если нет — помни: я бился за что-то большее, чем себя», — описывал фронтовую обстановку мужчина. Военные действия 5 мая уже не определяли исход войны, но продолжали уносить жизни. Советская пресса формировала образ триумфа, а зарубежные СМИ, признавая роль СССР в разгроме нацизма, фиксировали рост геополитической напряженности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За несколько дней до окончательного поражения нацистской Германии, 5 мая 1945 года, вступил в силу акт о капитуляции немецких войск в Голландии, Дании и северо-западной Германии, подписанный накануне в Любеке. Однако вместо упорядоченной сдачи начался массовый исход солдат вермахта на запад, где они надеялись сдаться англо-американским союзникам. Это привело к блокированию дорог брошенной техникой и столкновениям с советскими частями. До Победы четыре дня. В серии материалов URA.RU вспоминает, как проходили последние дни Великой Отечественной войны. Цель — не допустить переход немцев под контроль Запада Директива Ставки Верховного главнокомандующего № 11102 от 5 мая предписывала командующим фронтами пресекать попытки отступления и применять силу против уклоняющихся от плена. «Командующим фронтами надлежит пресекать любые попытки немецких частей к самовольному отступлению. Военнопленных, уклоняющихся от сдачи Красной Армии, задерживать силой, включая применение оружия», — следовало из документа. Таким образом СССР стремился предотвратить переход нацистов под контроль Запада, что могло повлиять на послевоенное переустройство Европы. Пражское восстание: отчаяние немцев, надежда партизан и помощь СССР Также 5 мая в оккупированной немцами с 1939 года Праге проходило восстание. Чешские патриоты, вооруженные трофейным оружием, захватили радиостанцию, откуда транслировались призывы о помощи. Однако силы повстанцев, не имевших тяжелого вооружения, не могли противостоять нацистской группе армий «Центр» под командованием фельдмаршала Шернера, бросившей на подавление танки и авиацию. Он распространял приказ: «Кто сдаст Прагу — предаст Рейх! Сражайтесь до последнего!». Через сутки он бежал, переодевшись в гражданскую одежду. Дневниковые записи девятнадцатилетнего Яна Новака, участника пражского восстания, фиксировали отсутствие оружия у защитников, использование бутылок с зажигательной смесью и растущие потери среди раненых в подвалах (Архив Музея Пражского восстания, MS 345/45). «Немцы стреляют из окон ратуши. У нас нет оружия — бросаем бутылки с зажигательной смесью. По радио передают: „Русские уже близко!“. <…> Мы держимся второй день. В подвале лежат десятки раненых. Если помощь не придет завтра — все кончено...», — писал молодой повстанец. Согласно донесению штаба Первого Украинского фронта, в 14:00 была получена радиограмма от чешского Национального совета с сообщением о массовых расстрелах заложников и уничтожении кварталов. В ответ третья гвардейская танковая армия Рыбалко начала форсированный марш к Праге, преодолевая до 70 км в сутки (ЦАМО, фонд 236, опись 2715, дело 455). Приказ от 5 мая предписывал Первому Украинскому фронту ускорить продвижение к Праге, а Четвертому Украинскому — закрепиться у Оломоуца (ЦАМО, фонд 3, опись 11556, дело 992). Советская пресса: салют Победы и моральное разложение немцев «Правда»: весь мир услышит салют Победы Выпуск «Правды» от 6 мая (по событиям за 5 мая) под заголовком «Фашизм повержен!» фокусировался на моральном разложении противника. Газета писала, что немецкие генералы бегут с фронтов, а солдаты тысячами сдаются в плен. Сводка Совинформбюро сообщала о 24 000 пленных, 34 уничтоженных танках и 21 самолете. «Красная звезда»: окопная хроника Военная газета «Красная звезда» в репортаже «На подступах к Праге» описывала ожесточенные бои, где немцы бросали в атаки даже курсантов учебных батальонов. Корреспондент Василий Семенов отмечал, что советские танкисты отразили три попытки прорыва, а вражеские потери включали подбитые «пантеры». В интервью рядовой Иван Петров признавал страх гибели в последние дни войны, но подчеркивал необходимость спасти Прагу. Зарубежные СМИ: военные успехи и политические прогнозы The New York Times: США избегали конфликта с СССР Американское издание в статье «Red Army Races to Save Prague» («Красная Армия спешит спасти Прагу») акцентировало внимание на скорости, с которой советские танки продвигались к Праге (50–70 км/сутки) и политическом подтексте операции: журналисты отмечали, что контроль над городом давал СССР преимущество в послевоенном устройстве Чехословакии. При этом отмечалось, что Третья армия США под чешским городом Пльзенем получила приказ остановиться, чтобы избежать конфликта с Москвой. Daily Mail: тревога за будущее Британская газета в материале «The Last Battles» («Последние битвы») совмещала восхищение подвигом Красной Армии с опасениями по поводу растущего влияния советского лидера Иосифа Сталина. «Пока советские солдаты гибнут, спасая Прагу, Черчилль и Трумэн спорят о границах Польши на конференции в Сан-Франциско. Мы выиграли войну, но теряем мир: Сталин уже делит Европу, а союзники лишь наблюдают», — писали авторы материала. Письма с фронта: я бился за большее, чем за себя Танкист Сергей Волков в письме жене 5 мая описывал путь к Праге через горящие села и гибель чешского старика, раздавленного немецким «фердинандом» (Сайт «Письма победы», док. 4672). Его текст отражал абсурдность войны, где смерть оставалась повседневностью даже на ее исходе. Военные действия 5 мая уже не определяли исход войны, но продолжали уносить жизни. Советская пресса формировала образ триумфа, а зарубежные СМИ, признавая роль СССР в разгроме нацизма, фиксировали рост геополитической напряженности.