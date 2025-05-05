Хаос после капитуляции Германии: четыре дня до Великой Победы

К 5 мая 1945 года немцы пытались удержаться в Праге
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Пятого мая началось антигитлеровское восстание в Праге
Пятого мая началось антигитлеровское восстание в Праге Фото:
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За несколько дней до окончательного поражения нацистской Германии, 5 мая 1945 года, вступил в силу акт о капитуляции немецких войск в Голландии, Дании и северо-западной Германии, подписанный накануне в Любеке. Однако вместо упорядоченной сдачи начался массовый исход солдат вермахта на запад, где они надеялись сдаться англо-американским союзникам. Это привело к блокированию дорог брошенной техникой и столкновениям с советскими частями. До Победы четыре дня. В серии материалов URA.RU вспоминает, как проходили последние дни Великой Отечественной войны.

Цель — не допустить переход немцев под контроль Запада

Директива Ставки Верховного главнокомандующего № 11102 от 5 мая предписывала командующим фронтами пресекать попытки отступления и применять силу против уклоняющихся от плена. «Командующим фронтами надлежит пресекать любые попытки немецких частей к самовольному отступлению. Военнопленных, уклоняющихся от сдачи Красной Армии, задерживать силой, включая применение оружия», — следовало из документа. Таким образом СССР стремился предотвратить переход нацистов под контроль Запада, что могло повлиять на послевоенное переустройство Европы.

Пражское восстание: отчаяние немцев, надежда партизан и помощь СССР

Прага после немецкой бомбардировки во время Пражского восстания в начале мая 1945
Прага после немецкой бомбардировки во время Пражского восстания в начале мая 1945
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Также 5 мая в оккупированной немцами с 1939 года Праге проходило восстание. Чешские патриоты, вооруженные трофейным оружием, захватили радиостанцию, откуда транслировались призывы о помощи. Однако силы повстанцев, не имевших тяжелого вооружения, не могли противостоять нацистской группе армий «Центр» под командованием фельдмаршала Шернера, бросившей на подавление танки и авиацию. Он распространял приказ: «Кто сдаст Прагу — предаст Рейх! Сражайтесь до последнего!». Через сутки он бежал, переодевшись в гражданскую одежду.

Дневниковые записи девятнадцатилетнего Яна Новака, участника пражского восстания, фиксировали отсутствие оружия у защитников, использование бутылок с зажигательной смесью и растущие потери среди раненых в подвалах (Архив Музея Пражского восстания, MS 345/45).

«Немцы стреляют из окон ратуши. У нас нет оружия — бросаем бутылки с зажигательной смесью. По радио передают: „Русские уже близко!“. <…> Мы держимся второй день. В подвале лежат десятки раненых. Если помощь не придет завтра — все кончено...», — писал молодой повстанец.

Командующий 3-й гвардейской танковой армии генерал-полковник Павел Семенович Рыбалко у карты
Командующий 3-й гвардейской танковой армии генерал-полковник Павел Семенович Рыбалко у карты
Фото:

Согласно донесению штаба Первого Украинского фронта, в 14:00 была получена радиограмма от чешского Национального совета с сообщением о массовых расстрелах заложников и уничтожении кварталов. В ответ третья гвардейская танковая армия Рыбалко начала форсированный марш к Праге, преодолевая до 70 км в сутки (ЦАМО, фонд 236, опись 2715, дело 455).

Приказ от 5 мая предписывал Первому Украинскому фронту ускорить продвижение к Праге, а Четвертому Украинскому — закрепиться у Оломоуца (ЦАМО, фонд 3, опись 11556, дело 992).

Советская пресса: салют Победы и моральное разложение немцев

«Правда»: весь мир услышит салют Победы

Выпуск «Правды» от 6 мая (по событиям за 5 мая) под заголовком «Фашизм повержен!» фокусировался на моральном разложении противника. Газета писала, что немецкие генералы бегут с фронтов, а солдаты тысячами сдаются в плен. Сводка Совинформбюро сообщала о 24 000 пленных, 34 уничтоженных танках и 21 самолете.

«Гитлеровские генералы, еще вчера клявшиеся в верности фюреру, сегодня бросают свои дивизии и бегут в тыл. Солдаты вермахта тысячами сдаются в плен, понимая бессмысленность сопротивления. Скоро весь мир услышит салют Победы, который прогремит над Москвой!» — писали журналисты.

«Красная звезда»: окопная хроника

Военная газета «Красная звезда» в репортаже «На подступах к Праге» описывала ожесточенные бои, где немцы бросали в атаки даже курсантов учебных батальонов. Корреспондент Василий Семенов отмечал, что советские танкисты отразили три попытки прорыва, а вражеские потери включали подбитые «пантеры». В интервью рядовой Иван Петров признавал страх гибели в последние дни войны, но подчеркивал необходимость спасти Прагу.

«Немцы, зажатые между восставшими чехами и нашими частями, отчаянно контратакуют. Сегодня танкисты Рыбалко отразили три попытки прорыва. Противник бросает в бой даже учебные батальоны — видимо, иного резерва уже нет. Но и эти юнцы, многие из которых никогда не держали оружия, гибнут под гусеницами наших Т-34», — отмечал журналист в своем материале.

Зарубежные СМИ: военные успехи и политические прогнозы

The New York Times: США избегали конфликта с СССР

Американское издание в статье «Red Army Races to Save Prague» («Красная Армия спешит спасти Прагу») акцентировало внимание на скорости, с которой советские танки продвигались к Праге (50–70 км/сутки) и политическом подтексте операции: журналисты отмечали, что контроль над городом давал СССР преимущество в послевоенном устройстве Чехословакии. При этом отмечалось, что Третья армия США под чешским городом Пльзенем получила приказ остановиться, чтобы избежать конфликта с Москвой.

«Советские танкисты, преодолевая по 50–70 км в сутки, рвутся к Праге, чтобы опередить союзников. <…>Тот, кто войдет в город первым, получит моральное право влиять на послевоенную Чехословакию. Тем временем Третья армия США под командованием генерала Паттона, уже вышедшая к Пльзеню, получила приказ остановиться — Вашингтон не хочет обострять отношения с Москвой», — писали американцы.

Daily Mail: тревога за будущее

Зарубежные журналисты опасались растущего влияния Сталина на Европу после успешного штурма Берлина советскими солдатами
Зарубежные журналисты опасались растущего влияния Сталина на Европу после успешного штурма Берлина советскими солдатами
Фото:

Британская газета в материале «The Last Battles» («Последние битвы») совмещала восхищение подвигом Красной Армии с опасениями по поводу растущего влияния советского лидера Иосифа Сталина. «Пока советские солдаты гибнут, спасая Прагу, Черчилль и Трумэн спорят о границах Польши на конференции в Сан-Франциско. Мы выиграли войну, но теряем мир: Сталин уже делит Европу, а союзники лишь наблюдают», — писали авторы материала.

Письма с фронта: я бился за большее, чем за себя

Танкист Сергей Волков в письме жене 5 мая описывал путь к Праге через горящие села и гибель чешского старика, раздавленного немецким «фердинандом» (Сайт «Письма победы», док. 4672). Его текст отражал абсурдность войны, где смерть оставалась повседневностью даже на ее исходе.

«Дорогая Катя! Мы мчимся к Праге через горящие села. Дороги забиты беженцами — немцы, чехи, поляки. Вчера видел, как старик-чех махал нам красным флагом, а из-за угла выехал «фердинанд» и раздавил его гусеницами... Не знаю, доживу ли до Победы. Но если нет — помни: я бился за что-то большее, чем себя», — описывал фронтовую обстановку мужчина.

Военные действия 5 мая уже не определяли исход войны, но продолжали уносить жизни. Советская пресса формировала образ триумфа, а зарубежные СМИ, признавая роль СССР в разгроме нацизма, фиксировали рост геополитической напряженности.

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За несколько дней до окончательного поражения нацистской Германии, 5 мая 1945 года, вступил в силу акт о капитуляции немецких войск в Голландии, Дании и северо-западной Германии, подписанный накануне в Любеке. Однако вместо упорядоченной сдачи начался массовый исход солдат вермахта на запад, где они надеялись сдаться англо-американским союзникам. Это привело к блокированию дорог брошенной техникой и столкновениям с советскими частями. До Победы четыре дня. В серии материалов URA.RU вспоминает, как проходили последние дни Великой Отечественной войны. Цель — не допустить переход немцев под контроль Запада Директива Ставки Верховного главнокомандующего № 11102 от 5 мая предписывала командующим фронтами пресекать попытки отступления и применять силу против уклоняющихся от плена. «Командующим фронтами надлежит пресекать любые попытки немецких частей к самовольному отступлению. Военнопленных, уклоняющихся от сдачи Красной Армии, задерживать силой, включая применение оружия», — следовало из документа. Таким образом СССР стремился предотвратить переход нацистов под контроль Запада, что могло повлиять на послевоенное переустройство Европы. Пражское восстание: отчаяние немцев, надежда партизан и помощь СССР Также 5 мая в оккупированной немцами с 1939 года Праге проходило восстание. Чешские патриоты, вооруженные трофейным оружием, захватили радиостанцию, откуда транслировались призывы о помощи. Однако силы повстанцев, не имевших тяжелого вооружения, не могли противостоять нацистской группе армий «Центр» под командованием фельдмаршала Шернера, бросившей на подавление танки и авиацию. Он распространял приказ: «Кто сдаст Прагу — предаст Рейх! Сражайтесь до последнего!». Через сутки он бежал, переодевшись в гражданскую одежду. Дневниковые записи девятнадцатилетнего Яна Новака, участника пражского восстания, фиксировали отсутствие оружия у защитников, использование бутылок с зажигательной смесью и растущие потери среди раненых в подвалах (Архив Музея Пражского восстания, MS 345/45). «Немцы стреляют из окон ратуши. У нас нет оружия — бросаем бутылки с зажигательной смесью. По радио передают: „Русские уже близко!“. <…> Мы держимся второй день. В подвале лежат десятки раненых. Если помощь не придет завтра — все кончено...», — писал молодой повстанец. Согласно донесению штаба Первого Украинского фронта, в 14:00 была получена радиограмма от чешского Национального совета с сообщением о массовых расстрелах заложников и уничтожении кварталов. В ответ третья гвардейская танковая армия Рыбалко начала форсированный марш к Праге, преодолевая до 70 км в сутки (ЦАМО, фонд 236, опись 2715, дело 455). Приказ от 5 мая предписывал Первому Украинскому фронту ускорить продвижение к Праге, а Четвертому Украинскому — закрепиться у Оломоуца (ЦАМО, фонд 3, опись 11556, дело 992). Советская пресса: салют Победы и моральное разложение немцев «Правда»: весь мир услышит салют Победы Выпуск «Правды» от 6 мая (по событиям за 5 мая) под заголовком «Фашизм повержен!» фокусировался на моральном разложении противника. Газета писала, что немецкие генералы бегут с фронтов, а солдаты тысячами сдаются в плен. Сводка Совинформбюро сообщала о 24 000 пленных, 34 уничтоженных танках и 21 самолете. «Красная звезда»: окопная хроника Военная газета «Красная звезда» в репортаже «На подступах к Праге» описывала ожесточенные бои, где немцы бросали в атаки даже курсантов учебных батальонов. Корреспондент Василий Семенов отмечал, что советские танкисты отразили три попытки прорыва, а вражеские потери включали подбитые «пантеры». В интервью рядовой Иван Петров признавал страх гибели в последние дни войны, но подчеркивал необходимость спасти Прагу. Зарубежные СМИ: военные успехи и политические прогнозы The New York Times: США избегали конфликта с СССР Американское издание в статье «Red Army Races to Save Prague» («Красная Армия спешит спасти Прагу») акцентировало внимание на скорости, с которой советские танки продвигались к Праге (50–70 км/сутки) и политическом подтексте операции: журналисты отмечали, что контроль над городом давал СССР преимущество в послевоенном устройстве Чехословакии. При этом отмечалось, что Третья армия США под чешским городом Пльзенем получила приказ остановиться, чтобы избежать конфликта с Москвой. Daily Mail: тревога за будущее Британская газета в материале «The Last Battles» («Последние битвы») совмещала восхищение подвигом Красной Армии с опасениями по поводу растущего влияния советского лидера Иосифа Сталина. «Пока советские солдаты гибнут, спасая Прагу, Черчилль и Трумэн спорят о границах Польши на конференции в Сан-Франциско. Мы выиграли войну, но теряем мир: Сталин уже делит Европу, а союзники лишь наблюдают», — писали авторы материала. Письма с фронта: я бился за большее, чем за себя Танкист Сергей Волков в письме жене 5 мая описывал путь к Праге через горящие села и гибель чешского старика, раздавленного немецким «фердинандом» (Сайт «Письма победы», док. 4672). Его текст отражал абсурдность войны, где смерть оставалась повседневностью даже на ее исходе. Военные действия 5 мая уже не определяли исход войны, но продолжали уносить жизни. Советская пресса формировала образ триумфа, а зарубежные СМИ, признавая роль СССР в разгроме нацизма, фиксировали рост геополитической напряженности.
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