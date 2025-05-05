Десятки тысяч за медведя: сколько стоит охота в Свердловской области

В Свердловской области стартовал сезон весенней охоты, добыть трофей медведя можно за 50 тысяч рублей, кроме того, несколько тысяч рублей любителям такого досуга придется потратить за подстреленную птицу и дичь. Подробнее о расценках — в материале URA.RU.
Медведь
Весенний сезон охоты на медведей продлится до 1 июня в охотхозяйстве «Потапыч». В летний период получить трофей можно попытаться с 1 августа. Стоимость убитого животного в разных охотничьих угодьях практически не отличается и в среднем составляет 50 тысяч рублей, она рассчитывается по размеру шкуры медведя, при этом учитываются два параметра: длина, включая хвост, и ширина в самом узком месте между передними и задними лапами.
Утка
Открытие весенне-летнего сезона многие охотники начинают с уток. Охота продлится до 14 мая с чучелами и до 25 мая с подсадными утками в охотхозяйстве «Потапыч». Трофей стоит от 3000 рублей и зависит от размера птицы.
Боровая дичь
К данной группе относятся глухари, рябчики, тетеревы, куропатки и вальдшнепы. Весной охотиться на них можно до 13 мая, в Шамарском охотничьем хозяйстве (Шалинский район) организуют специальные охотничьи туры до пяти человек. Стоимость убитых трофеев меняется в зависимости от хозяйств. Так, особь глухаря весной стоит от 5000 рублей, тетерева — от 2500 рублей, вальдшнепа — от 300 рублей, а рябчика — от 500 рублей.
Некоторым охотникам требуется инвентарь и сопровождение. Цены на эти услуги каждое хозяйство устанавливает дополнительно, кроме того, в период посещения угодий возможно проживание на охотничьей базе, в стоимость аренды домиков иногда входят баня и беседка. Арендовать домик можно от 1500 рублей.
В Волковском охотхозяйстве (Артинский городской округ) помимо добычи трофеев проводят семейные экскурсии. Взрослым и детям показывают вольеры с оленями, алтайскими яками и европейскими ланями, их можно кормить.
Добыча зверей и птиц разрешена не повсеместно. Ранее URA.RU подробно описывало, где и когда можно охотиться, а также особые условия, которые ограничивают охоту.
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