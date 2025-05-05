На химзаводе «Планта» в Нижнем Тагиле опровергли слух о выбросе опасных веществ

В Интернете появились публикации, в которых утверждается, что на химическом заводе «Планта» в Нижнем Тагиле произошел выброс токсичных веществ, который должны устранить школьники. В аварийно-диспетчерской службе предприятия опровергли URA.RU эту информацию. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков.
«Вообще не в курсе такой информации», — сообщили в аварийно-диспетчерской службе предприятия «Планта» корреспонденту URA.RU. На официальном сайте МЧС Свердловской области также нет информации о выбросе на химзаводе.
В распространяющихся фейковых публикациях говорится о том, что «Планта» производит хлорфенолы, но эта информация не соответствует действительности. На официальном сайте завода сообщается, что на данный момент компания занимается производством мебели. К постам также прикреплен поддельный документ министерства образования Свердловской области, в котором утверждается, что ученики школ должны будут устранять последствия выброса опасных веществ. Однако на официальном сайте министерства образования Свердловской области нет такого документа. Кроме того, фейковый документ отличается от тех, которые обычно публикуются на сайте минобра.
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