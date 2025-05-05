Жена замглавы Ханты-Мансийска рассорилась с арендатором топового ресторана

Жена вице-мэра Ханты-Мансийска Геннадия Боровского Наталья рассорилась с арендатором. Ресторатор Надежда Шило, открывшая летом 2024-го топовый клуб «Дом культуры» с роллами из муксуна и локальными дикоросами, написала на Боровскую заявление в полицию. Она обвинила супругу замглавы в том, что собственники помещения закрыли заведение в феврале без предупреждения и сменили замки, а предприниматель якобы не смогла забрать оттуда ни документы, ни оборудование, ни личные вещи.
«Боровские в феврале закрыли ресторан „Дом культуры“ и не дают арендатору там работать, не возвращают имущество. Там остались документы, оборудование. Заявление в полицию написано, но арендаторы опасаются, что дело замнут», — сообщил инсайдер.
В беседе с URA.RU Надежда Шило пояснила, что ремонт и вложения в ресторан перед открытием, включая оборудование, обошлись ей почти в пять миллионов рублей. Договор аренды продолжает действовать до сих пор, и долги «Дома культуры» и перед коммунальщиками, и перед арендодателем растут.
Корреспонденту удалось связаться с Натальей Боровской. Она заявила, что ресторатор не платила аренду и что все вещи якобы были вывезены. В истории разбираются силовики.
Ранее URA.RU писало о закрытии «Дома культуры». Для гостей устроили прощальную вечеринку.
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