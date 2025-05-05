В Сургуте перекроют дороги в День Победы. Карта

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В Сургуте закроют для автотранспорта центральные улицы 9 мая 2025 года
В Сургуте закроют для автотранспорта центральные улицы 9 мая 2025 года Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Сургуте (ХМАО) 9 мая 2025 года с 6:00 до 16:00 перекроют центральные улицы города из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с проведением акции „Бессмертный полк“ 9 мая с 06:00 до 16:00 часов будет произведено перекрытие городских автодорог для движения автотранспорта. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых участков», — говорится в сообщении властей.

Перекрытия затронут участок улицы Университетской от проспекта Ленина до улицы Энергетиков, улицу Энгельса от Энергетиков до Гагарина и саму улицу Гагарина до Мемориала Славы. Десятки маршрутов городского транспорта будут работать по изменённым схемам, в объезд перекрытых участков. Власти призвали жителей заранее спланировать свои поездки.

Изменения маршрутов коснутся следующих автобусов:

№10, 22, 26, 28, 28А — движение будет организовано в объезд улиц Ленина, Майская, Никольская, Дзержинского и других;

№31, 37, 45, 47, 61 — направлены в объезд через Майскую, Никольскую, Югорский тракт и Энергетиков;

№112, 115 — изменят начальные и конечные остановки, маршруты пройдут через Маяковского, 30 лет Победы, ДК Строитель, Энергетиков.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте по просьбам жителей изменили маршруты общественного транспорта. Автобусы №117 и №119 будут курсировать по другим улицам.

В Сургуте перекроют улицы в День Победы
В Сургуте перекроют улицы в День Победы
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) 9 мая 2025 года с 6:00 до 16:00 перекроют центральные улицы города из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации города. «В связи с проведением акции „Бессмертный полк“ 9 мая с 06:00 до 16:00 часов будет произведено перекрытие городских автодорог для движения автотранспорта. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых участков», — говорится в сообщении властей. Перекрытия затронут участок улицы Университетской от проспекта Ленина до улицы Энергетиков, улицу Энгельса от Энергетиков до Гагарина и саму улицу Гагарина до Мемориала Славы. Десятки маршрутов городского транспорта будут работать по изменённым схемам, в объезд перекрытых участков. Власти призвали жителей заранее спланировать свои поездки. Изменения маршрутов коснутся следующих автобусов: №10, 22, 26, 28, 28А — движение будет организовано в объезд улиц Ленина, Майская, Никольская, Дзержинского и других; №31, 37, 45, 47, 61 — направлены в объезд через Майскую, Никольскую, Югорский тракт и Энергетиков; №112, 115 — изменят начальные и конечные остановки, маршруты пройдут через Маяковского, 30 лет Победы, ДК Строитель, Энергетиков. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте по просьбам жителей изменили маршруты общественного транспорта. Автобусы №117 и №119 будут курсировать по другим улицам.
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