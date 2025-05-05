В Сургуте (ХМАО) 9 мая 2025 года с 6:00 до 16:00 перекроют центральные улицы города из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации города.
«В связи с проведением акции „Бессмертный полк“ 9 мая с 06:00 до 16:00 часов будет произведено перекрытие городских автодорог для движения автотранспорта. На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться в объезд перекрываемых участков», — говорится в сообщении властей.
Перекрытия затронут участок улицы Университетской от проспекта Ленина до улицы Энергетиков, улицу Энгельса от Энергетиков до Гагарина и саму улицу Гагарина до Мемориала Славы. Десятки маршрутов городского транспорта будут работать по изменённым схемам, в объезд перекрытых участков. Власти призвали жителей заранее спланировать свои поездки.
Изменения маршрутов коснутся следующих автобусов:
№10, 22, 26, 28, 28А — движение будет организовано в объезд улиц Ленина, Майская, Никольская, Дзержинского и других;
№31, 37, 45, 47, 61 — направлены в объезд через Майскую, Никольскую, Югорский тракт и Энергетиков;
№112, 115 — изменят начальные и конечные остановки, маршруты пройдут через Маяковского, 30 лет Победы, ДК Строитель, Энергетиков.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте по просьбам жителей изменили маршруты общественного транспорта. Автобусы №117 и №119 будут курсировать по другим улицам.
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