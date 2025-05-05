В Екатеринбурге сорвался один из двух салютов на 9 Мая

Праздничный фейерверк в Академическом в День Победы отменен
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Салют в Академическом не запускали с 2022 года Фото:

Власти отказались от салюта в Академическом районе Екатеринбурга в День Победы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти, и подтвердил префект Николай Смирнягин.

«Пиротехническое шоу действительно не состоится», — сказал он. Из мероприятий жителей района ждет митинг-концерт «Парад поколений» с акцией «Бессмертный полк». Оба события пройдут 8 мая в Преображенском парке. Горожан также приглашают присоединиться к акции «Окна Победы».

По данным источника агентства, салют могли отменить по ходатайству полиции. В ГУ МВД по Свердловской области отправлен запрос, как только поступит ответ, он будет опубликован.

Фейерверк в Академическом неделю назад анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Таким образом, в Екатеринбурге 9 мая будет только один салют — над акваторией городского пруда.

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Власти отказались от салюта в Академическом районе Екатеринбурга в День Победы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти, и подтвердил префект Николай Смирнягин. «Пиротехническое шоу действительно не состоится», — сказал он. Из мероприятий жителей района ждет митинг-концерт «Парад поколений» с акцией «Бессмертный полк». Оба события пройдут 8 мая в Преображенском парке. Горожан также приглашают присоединиться к акции «Окна Победы». По данным источника агентства, салют могли отменить по ходатайству полиции. В ГУ МВД по Свердловской области отправлен запрос, как только поступит ответ, он будет опубликован. Фейерверк в Академическом неделю назад анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Таким образом, в Екатеринбурге 9 мая будет только один салют — над акваторией городского пруда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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