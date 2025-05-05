В Екатеринбурге сорвался один из двух салютов на 9 Мая

Праздничный фейерверк в Академическом в День Победы отменен

05 мая 2025 в 18:35 Размер текста - 17 +

Салют в Академическом не запускали с 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти отказались от салюта в Академическом районе Екатеринбурга в День Победы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти, и подтвердил префект Николай Смирнягин. «Пиротехническое шоу действительно не состоится», — сказал он. Из мероприятий жителей района ждет митинг-концерт «Парад поколений» с акцией «Бессмертный полк». Оба события пройдут 8 мая в Преображенском парке. Горожан также приглашают присоединиться к акции «Окна Победы». По данным источника агентства, салют могли отменить по ходатайству полиции. В ГУ МВД по Свердловской области отправлен запрос, как только поступит ответ, он будет опубликован. Фейерверк в Академическом неделю назад анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Таким образом, в Екатеринбурге 9 мая будет только один салют — над акваторией городского пруда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти отказались от салюта в Академическом районе Екатеринбурга в День Победы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к муниципальной власти, и подтвердил префект Николай Смирнягин. «Пиротехническое шоу действительно не состоится», — сказал он. Из мероприятий жителей района ждет митинг-концерт «Парад поколений» с акцией «Бессмертный полк». Оба события пройдут 8 мая в Преображенском парке. Горожан также приглашают присоединиться к акции «Окна Победы». По данным источника агентства, салют могли отменить по ходатайству полиции. В ГУ МВД по Свердловской области отправлен запрос, как только поступит ответ, он будет опубликован. Фейерверк в Академическом неделю назад анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Таким образом, в Екатеринбурге 9 мая будет только один салют — над акваторией городского пруда.