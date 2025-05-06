Путин обсудил с премьером Израиля события Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о важности отстаивания правды событий Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе разговора [Путина и Нетаньяху была] отмечена решимость отстаивать правду о событиях Второй Мировой [войны]. Подчеркнут решающий вклад Красной армии и советского народа в разгром нацизма», — говорится в сообщении пресс-службы.
Главы государств также обменялись поздравительными посланиями в честь годовщины Великой Победы. Президент Российской Федерации выразил пожелания крепкого здоровья ветеранам, проживающим на территории Израиля.
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