Путин обсудил с премьером Израиля события Второй мировой войны

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Путин обсудил с премьером Израиля необходимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны
Путин обсудил с премьером Израиля необходимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны Фото:

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о важности отстаивания правды событий Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе разговора [Путина и Нетаньяху была] отмечена решимость отстаивать правду о событиях Второй Мировой [войны]. Подчеркнут решающий вклад Красной армии и советского народа в разгром нацизма», — говорится в сообщении пресс-службы.

Главы государств также обменялись поздравительными посланиями в честь годовщины Великой Победы. Президент Российской Федерации выразил пожелания крепкого здоровья ветеранам, проживающим на территории Израиля.

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о важности отстаивания правды событий Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «В ходе разговора [Путина и Нетаньяху была] отмечена решимость отстаивать правду о событиях Второй Мировой [войны]. Подчеркнут решающий вклад Красной армии и советского народа в разгром нацизма», — говорится в сообщении пресс-службы. Главы государств также обменялись поздравительными посланиями в честь годовщины Великой Победы. Президент Российской Федерации выразил пожелания крепкого здоровья ветеранам, проживающим на территории Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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