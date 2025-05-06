В Челябинске назвали имя первого замминистра молодежи региона

Алексей Хрущев стал первым замминистра молодежи Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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О назначении стало известно 6 мая
О назначении стало известно 6 мая Фото:

Первым заместителем министра молодежи Челябинской области назначен Алексей Хрущев. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер.

«Назначить Хрущева Алексея Владимировича первым заместителем министра молодежи Челябинской области с 6 мая 2025 года, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

Хрущеву 33 года, родился в Златоусте, закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». До нового назначения он занимал пост заместителя начальника Главного управления молодежной политики (ГУМП) Челябинской области, работал начальником отдела поддержки молодежных инициатив и развития сотрудничества ГУМП. В этих структурах он курировал реализацию молодежных программ и взаимодействие с молодежными организациями.

Как сообщало URA.RU ранее, после победы на выборах 7—8 сентября 2024 года Алексей Текслер существенно изменил структуру правительства региона. В нем появились семь новых министерств и ведомств. В том числе, министерство молодежной политики. Его возглавил Юрий Болдырев.

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Первым заместителем министра молодежи Челябинской области назначен Алексей Хрущев. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Назначить Хрущева Алексея Владимировича первым заместителем министра молодежи Челябинской области с 6 мая 2025 года, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства региона. Хрущеву 33 года, родился в Златоусте, закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». До нового назначения он занимал пост заместителя начальника Главного управления молодежной политики (ГУМП) Челябинской области, работал начальником отдела поддержки молодежных инициатив и развития сотрудничества ГУМП. В этих структурах он курировал реализацию молодежных программ и взаимодействие с молодежными организациями. Как сообщало URA.RU ранее, после победы на выборах 7—8 сентября 2024 года Алексей Текслер существенно изменил структуру правительства региона. В нем появились семь новых министерств и ведомств. В том числе, министерство молодежной политики. Его возглавил Юрий Болдырев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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