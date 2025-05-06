В Челябинске назвали имя первого замминистра молодежи региона

Первым заместителем министра молодежи Челябинской области назначен Алексей Хрущев. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер.
«Назначить Хрущева Алексея Владимировича первым заместителем министра молодежи Челябинской области с 6 мая 2025 года, освободив от ранее замещаемой должности. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства региона.
Хрущеву 33 года, родился в Златоусте, закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». До нового назначения он занимал пост заместителя начальника Главного управления молодежной политики (ГУМП) Челябинской области, работал начальником отдела поддержки молодежных инициатив и развития сотрудничества ГУМП. В этих структурах он курировал реализацию молодежных программ и взаимодействие с молодежными организациями.
Как сообщало URA.RU ранее, после победы на выборах 7—8 сентября 2024 года Алексей Текслер существенно изменил структуру правительства региона. В нем появились семь новых министерств и ведомств. В том числе, министерство молодежной политики. Его возглавил Юрий Болдырев.
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