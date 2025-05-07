ГАИ удалит с челябинских дорог пьяных за рулем

Управление Госавтоинспекции по Челябинской области исключит пьяных за рулем водителей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в праздники контроль усилится.
«ГАИ проводит тотальные проверки по исключению из транспортного потока водителей в состоянии опьянения. В предстоящие праздничные дни на территории региона будет увеличена плотность нарядов ДПС», — заявили в ГАИ.
Инспекторы дорожно-патрульной службы будут не только выявлять пьяных водителей, но и обращать внимание на грубые нарушения правил дорожного движения. Одни из акцентов будет сделан на лица, лишенные прав. Также сотрудники ГАИ окажут помощь жителям и гостям области, предупреждая о потенциальных угрозах на дороге.
Челябинцев призвали сообщать сведения о пьяных за рулем в дежурную часть отделов полиции. Это можно сделать и через чат-бот «beZdtp74_bot» в мессенджере Telegram. В ведомстве отметили, что бдительность граждан может существенно помочь в борьбе с одним из самых серьезных правонарушений на дорогах.
В ГАИ напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрены серьезные санкции. Нарушителей ждет штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав. Повторные нарушения могут привести и к уголовной ответственности.
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