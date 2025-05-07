В Перми умерла молодая продавщица «Золотого яблока», упавшая в обморок на работе

Пермячка скончалась в больнице после того, как потеряла сознание на рабочем месте. Девушка работала продавцом-консультантом в магазине косметики «Золотое яблоко», расположенном в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщают СМИ.
«Вечером 1 мая 27-летней сотруднице магазина стало плохо и она упала в обморок. Прибывшие на место сотрудники скорой зафиксировали остановку сердца и несколько раз пытались реанимировать девушку. В больницу она поступила в тяжелом состоянии и в ночь на 6 мая скончалась», — пишет «АиФ-Прикамье» со ссылкой на родственников погибшей и медицинских работников.
Уточняется, что окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы нет, однако, по словам матери погибшей, врачи назвали предварительной причиной смерти острый инфаркт миокарда. Редакция URA.RU направила запрос в Государственную инспекцию труда по Пермскому краю для получения информации о возможном начале расследования несчастного случая на рабочем месте.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми водитель предприятия найден мертвым в салоне автомобиля. Работника ООО «СК Уралкровля» нашли мертвым в салоне автомобиля. Он выполнял производственное задание.
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