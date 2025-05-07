В Перми умерла молодая продавщица «Золотого яблока», упавшая в обморок на работе

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Девушка работала продавцом-консультантом в магазине косметики
Девушка работала продавцом-консультантом в магазине косметики Фото:

Пермячка скончалась в больнице после того, как потеряла сознание на рабочем месте. Девушка работала продавцом-консультантом в магазине косметики «Золотое яблоко», расположенном в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщают СМИ. 

«Вечером 1 мая 27-летней сотруднице магазина стало плохо и она упала в обморок. Прибывшие на место сотрудники скорой зафиксировали остановку сердца и несколько раз пытались реанимировать девушку. В больницу она поступила в тяжелом состоянии и в ночь на 6 мая скончалась», — пишет «АиФ-Прикамье» со ссылкой на родственников погибшей и медицинских работников.

Уточняется, что окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы нет, однако, по словам матери погибшей, врачи назвали предварительной причиной смерти острый инфаркт миокарда. Редакция URA.RU направила запрос в Государственную инспекцию труда по Пермскому краю для получения информации о возможном начале расследования несчастного случая на рабочем месте. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми водитель предприятия найден мертвым в салоне автомобиля. Работника ООО «СК Уралкровля» нашли мертвым в салоне автомобиля. Он выполнял производственное задание.

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Пермячка скончалась в больнице после того, как потеряла сознание на рабочем месте. Девушка работала продавцом-консультантом в магазине косметики «Золотое яблоко», расположенном в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщают СМИ.  «Вечером 1 мая 27-летней сотруднице магазина стало плохо и она упала в обморок. Прибывшие на место сотрудники скорой зафиксировали остановку сердца и несколько раз пытались реанимировать девушку. В больницу она поступила в тяжелом состоянии и в ночь на 6 мая скончалась», — пишет «АиФ-Прикамье» со ссылкой на родственников погибшей и медицинских работников. Уточняется, что окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы нет, однако, по словам матери погибшей, врачи назвали предварительной причиной смерти острый инфаркт миокарда. Редакция URA.RU направила запрос в Государственную инспекцию труда по Пермскому краю для получения информации о возможном начале расследования несчастного случая на рабочем месте.  Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми водитель предприятия найден мертвым в салоне автомобиля. Работника ООО «СК Уралкровля» нашли мертвым в салоне автомобиля. Он выполнял производственное задание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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