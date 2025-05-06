06 мая 2025

«Привез парадный китель»: полпред Жога проведет 9 Мая в Екатеринбурге

Артем Жога примет участие в параде Победы в Екатеринбурге и «Бессмертном полку»
© Служба новостей «URA.RU»
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На параде Артем Жога будет в парадной форме
На параде Артем Жога будет в парадной форме Фото:

Уральский полпред президента Артем Жога на 9 Мая останется в Екатеринбурге. Он примет участие в параде Победы, а также пройдет в шествии «Бессмертного полка». Об этом он рассказал на встрече с главредами свердловских СМИ.

«Я привез парадный китель. Являюсь офицером запаса, имею право ношения формы, поэтому с удовольствием проведу [9 Мая] здесь. Тем более анонсировали очень замечательное прохождение техники», рассказал Жога.

Полпред не раз рассказывал, что участником Великой Отечественной войны был его дед Иван Кириллович Ткаченко. Он служил в разведке, прошел всю войну и встретил Победу под Кенигсбергом.

Парад Победы пройдет в Екатеринбурге традиционно утром 9 мая на проспекте Ленина. После него впервые за последние годы в очном формате состоится шествие «Бессмертного полка».

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Уральский полпред президента Артем Жога на 9 Мая останется в Екатеринбурге. Он примет участие в параде Победы, а также пройдет в шествии « Бессмертного полка» . Об этом он рассказал на встрече с главредами свердловских СМИ. « Я привез парадный китель. Являюсь офицером запаса, имею право ношения формы, поэтому с удовольствием проведу [9 Мая] здесь. Тем более анонсировали очень замечательное прохождение техники» , — рассказал Жога. Полпред не раз рассказывал, что участником Великой Отечественной войны был его дед — Иван Кириллович Ткаченко. Он служил в разведке, прошел всю войну и встретил Победу под Кенигсбергом. Парад Победы пройдет в Екатеринбурге традиционно утром 9 мая на проспекте Ленина. После него впервые за последние годы в очном формате состоится шествие « Бессмертного полка» .
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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