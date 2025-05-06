«Привез парадный китель»: полпред Жога проведет 9 Мая в Екатеринбурге

Уральский полпред президента Артем Жога на 9 Мая останется в Екатеринбурге. Он примет участие в параде Победы, а также пройдет в шествии «Бессмертного полка». Об этом он рассказал на встрече с главредами свердловских СМИ.
«Я привез парадный китель. Являюсь офицером запаса, имею право ношения формы, поэтому с удовольствием проведу [9 Мая] здесь. Тем более анонсировали очень замечательное прохождение техники», — рассказал Жога.
Полпред не раз рассказывал, что участником Великой Отечественной войны был его дед — Иван Кириллович Ткаченко. Он служил в разведке, прошел всю войну и встретил Победу под Кенигсбергом.
Парад Победы пройдет в Екатеринбурге традиционно утром 9 мая на проспекте Ленина. После него впервые за последние годы в очном формате состоится шествие «Бессмертного полка».
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