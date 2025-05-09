Екатеринбуржцы выстроились в очередь на концерт звезд в День Победы. Видео

В Екатеринбурге на 9 мая выступят Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо»
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На концерте выступит Юлия Паршута
На концерте выступит Юлия Паршута Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

В Екатеринбурге в Историческом сквере выстроилась длинная очередь на концерт в День Победы, передает корреспондент URA.RU. В 19:00 здесь должны выступить группа «Рондо», певец Стас Пьеха и экс-солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута.

Концерт называется «Мы внуки твои, Победа!». Вместе с представителями национальных культурных автономий под конец вечера звезды исполнят песню «Катюша».

Ранее на сцене выступили учащиеся и педагоги школ искусств Екатеринбурга. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая. Больше новостей о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге и области — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге в Историческом сквере выстроилась длинная очередь на концерт в День Победы, передает корреспондент URA.RU. В 19:00 здесь должны выступить группа «Рондо», певец Стас Пьеха и экс-солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута. Концерт называется «Мы внуки твои, Победа!». Вместе с представителями национальных культурных автономий под конец вечера звезды исполнят песню «Катюша». Ранее на сцене выступили учащиеся и педагоги школ искусств Екатеринбурга. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая. Больше новостей о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге и области — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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