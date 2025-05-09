В Екатеринбурге в Историческом сквере выстроилась длинная очередь на концерт в День Победы, передает корреспондент URA.RU. В 19:00 здесь должны выступить группа «Рондо», певец Стас Пьеха и экс-солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута.
Концерт называется «Мы внуки твои, Победа!». Вместе с представителями национальных культурных автономий под конец вечера звезды исполнят песню «Катюша».
Ранее на сцене выступили учащиеся и педагоги школ искусств Екатеринбурга. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая. Больше новостей о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге и области — в сюжете URA.RU.
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