Эрдоган и Путин провели переговоры

Срочная новость
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает администрация турецкого лидера. Уточняется, что Эрдоган подчеркнул готовность предоставить стамбульскую площадку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.